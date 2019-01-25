警犬呲牙咧嘴狂吠 搶匪投降 警方防搶演練超逼真

台中市政府警察局第四分局防搶演練，出動警犬與匪對峙，過程逼真。（黃國峰翻攝）

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台中市政府警察局第四分局防搶演練，出動警犬，順利制伏歹徒。（黃國峰翻攝）

春節假期即將來臨，各地金融機構，現金流旺盛，為維護民眾存提款安全，台中市政府警察局第四分局日前在臺灣銀行黎明分行舉辦金融防搶演練，過程中歹徒持刀、警犬狂吠，10多名員警持盾，場面看起來格外真實。

因應春節前後各銀行現金交易熱絡，極易成為歹徒覬覦目標，臺灣銀行黎明分行今年會同臺中市政府警察局第四分局與臺中市政府警察局警犬隊舉辦金融防搶演練，行員也全力配合演出。

過程中二名頭戴鴨舌帽的蒙面歹徒，分別持槍及長刀，衝到櫃台高喊：「搶劫！錢交出來！」，並劫持一名行員喝令錢交出來，所幸行員機警即時按下警鈴，警局聽到連線的警報聲響，立刻動員員警及警犬隊圍捕，在警犬狂吠，歹徒心生畏懼，數名持盾員警步步進逼下，順利將歹徒制伏，效果逼真，連民眾也誤以為有搶案發生。

警四分局偵查隊長張國益表示，金融機構安全維護一刻都不能鬆懈，尤其在「加強重要節日安全維護工作」期間，特邀請警犬隊共同加入金融防搶演練，一方面可提升民眾對警方打擊犯罪的信心，另一方面也要呼籲各金融機構行員及民眾，除注意自身存提款安全外，亦應隨時防範周遭可疑人事物，勿讓不法分子有機可乘，多一分防備、少一分危害，強化防搶、防竊、防詐騙觀念，警民共創治安平穩的生活環境，讓大家過好年。

(中時 )

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