小年夜品和風！日式「惠方卷」嘗「七好料」祈平安

2019年01月25日 18:03 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

新年伊始！每個人都盼求好運！華人文化是過農曆新年，而日本是過新曆年！今年2月3日是小年夜，在日本則是將春前一天、俗稱「節分」！在當天日本人習慣會撒豆子驅鬼納福，也要吃「惠方卷」！今年台日同步，神旺大飯店「澄江日本料理」餐廳與日本同步，於2月3日「節分」當天，提供內用及外帶的海陸雙享「惠方卷」，品嚐七種好料，也祈福來年平安。

關於「歲德神」所在的「惠方」，年年不同，據日本民間說法，2019年「惠方」，就在東北東；而流行於日本關西地區的開運美食「惠方卷」，其實就是裹入七種食材、象徵日本「七福神」加持的特色壽司卷。時至今日，「惠方卷」的食材內容雖已無固定，但最經典的仍是由蛋捲、香菇、魚鬆、小黃瓜、干瓢（葫蘆乾）的組合。

有趣的是，日本關西地方會開始吃「惠方卷」其實也才30年歷史！因是是來自1989年日本7-Eleven的宣傳企劃，因備受好評，現在「撒豆子」與「吃惠方卷」已成為日本人在「節分」這天不成文的必二大招福氣活動。

澄江日本料理推出的「惠方卷」升級改版為海陸雙享的搭配，兩入組的海苔卷分別由酥炸明蝦、牛小排擔綱主角，再搭配干瓢、香菇、小黃瓜、玉子燒、美生菜、鮮蘆筍等料。醋飯則是嚴選台灣知名越光米產區－二林的頂級當期鮮採新米。

放涼冷卻更顯Q彈與恰好的黏性，風味香甜，最適合製作高級壽司。然而，想要在節分當日獲得整年好運可不只要美食加持，還得搭配經典傳統，也就是面對該年「惠方」安靜完食整個海苔卷的習俗。過程中，邊咀嚼邊在心中默禱祈福，更添節日料理食趣。趁著豬年來，不妨相揪好友一起品嚐由七福神」加持的特色壽司卷，祈求來年平安，好運旺旺來。

(中時電子報)