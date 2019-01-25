客運業開放10休1 林佳龍：不贊成司機長時間駕駛

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勞動部日前公告放寬客運業彈性工時10休1，交通部長林佳龍今日指出，不贊成司機長時間駕駛，希望業者仍盡量以7休1排班，以10休1排班的業者，交通部會公布名單，由消費者自行選擇。

林佳龍下午前往公路總局，視察車輛動態資訊管理中心是否已進入春節疏運備戰狀態，該中心負責監控及維運公路客運動態、遊覽車動態資訊平台，掌控公路客運行車速度及駕駛時間是否異常、脫班、誤點，以及遊覽車輛是否逾期檢驗仍出車營業、行車速度及駕駛時間是否異常或進入禁行路段等違規。

對於客運業實施工時彈性10休1，公路總局已要求業者事先提報駕駛人出勤表，每日下午5時更新次日之出勤表；在疏運期間，則將透過動態系統查核出勤及行車異常，並立即督導業者改善，也會與勞檢單位實施專案聯合稽查。

林佳龍表示，政府應務實面對國人在連假期間返鄉、收假及旅遊的需求，也理解客運要提高疏運量，排班需要彈性；但安全不容打折，他不贊成讓司機長時間駕駛。

他說，會與客運業者溝通及宣導，盡可能朝符合原勞基法規範的「7休1」的方案排班，如欲變動，須確實依法經工會同意或勞資協商。至於採用「10休1」鬆綁方案的業者，交通部會公布資訊，保障消費者知與選擇的權利。

(中時 )

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