才喊幫老蕭埋單名牌圍巾 周杰倫莫名傳「瀕臨破產」

2019年01月25日 18:11 中時電子報 蔡曉婷

周杰倫最近在IG和蕭敬騰有爆笑互動。(圖/中時資料照片;翻攝自jam_hsiao0330 IG)

周杰倫(左)和蕭敬騰對話曝光。(圖/翻攝自jam_hsiao0330 IG)

天王周杰倫(周董)最近在IG和金曲歌王蕭敬騰(老蕭)互動頻頻,他見老蕭想買一條名牌圍巾,放話說:「哥買給你」,沒想到蕭敬騰最後真買了,還附上發票要跟周董請款,笑翻粉絲。或許是人紅是非多,今(25日)媒體報導周董的名字被不肖業者拿來宣傳虛擬幣,文中稱他和老婆昆凌靠這項投資,從瀕臨破產翻身,令人傻眼,稍早周董公司也澄清是網路詐騙,盼網友張大眼別受騙。

繼買圍巾趣事後,蕭敬騰今又在IG分享跟周杰倫的對話紀錄,可見周杰倫邀他打球,老蕭虧他老在歐洲度假,「感覺你已經是歐洲人了」,最後表示自己得流感不方便出門,周董就叫老蕭多休息、多玩IG,老蕭還補充說這些對話經過周董同意才貼出,因為難得周董都沒說髒話,周杰倫便回哈哈哈,「然後加了幾個單字連音X1」。

蕭敬騰還補刀說,周杰倫的髒話功力很強,「但哥苦練已久的三字經,五言絕句,還有七言絕句,都太決(絕)啦,影響力太強,Don't try this at home呀」,而周杰倫則發現老蕭在通訊軟體上幫自己取的名字是「哥中之哥」,回說:「是人中之龍的意思嗎」,老蕭則說是為了PO出照片而改的,問周杰倫想不想知道原本的名稱?周董再回先私信他,他看好不好若好聽再跟大家說,笑翻網友。

而據《蘋果日報》報導,最近臉書上流傳一則廣告,用了周杰倫和昆凌的照片,點進假新聞網站爆出周杰倫一度在破產邊緣,靠著虛擬幣賺了4千萬,重返奢華生活,對此,杰威爾回應是網路詐騙,請歌迷朋友多當心,勿上當受騙。

