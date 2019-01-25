才喊幫老蕭埋單名牌圍巾 周杰倫莫名傳「瀕臨破產」

周杰倫的照片最近被用來網路詐騙宣傳虛擬幣。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
周杰倫最近在IG和蕭敬騰有爆笑互動。（圖／中時資料照片；翻攝自jam_hsiao0330 IG）
周杰倫（左）和蕭敬騰對話曝光。（圖／翻攝自jam_hsiao0330 IG）

天王周杰倫（周董）最近在IG和金曲歌王蕭敬騰（老蕭）互動頻頻，他見老蕭想買一條名牌圍巾，放話說：「哥買給你」，沒想到蕭敬騰最後真買了，還附上發票要跟周董請款，笑翻粉絲。或許是人紅是非多，今(25日)媒體報導周董的名字被不肖業者拿來宣傳虛擬幣，文中稱他和老婆昆凌靠這項投資，從瀕臨破產翻身，令人傻眼，稍早周董公司也澄清是網路詐騙，盼網友張大眼別受騙。

繼買圍巾趣事後，蕭敬騰今又在IG分享跟周杰倫的對話紀錄，可見周杰倫邀他打球，老蕭虧他老在歐洲度假，「感覺你已經是歐洲人了」，最後表示自己得流感不方便出門，周董就叫老蕭多休息、多玩IG，老蕭還補充說這些對話經過周董同意才貼出，因為難得周董都沒說髒話，周杰倫便回哈哈哈，「然後加了幾個單字連音X1」。

蕭敬騰還補刀說，周杰倫的髒話功力很強，「但哥苦練已久的三字經，五言絕句，還有七言絕句，都太決（絕）啦，影響力太強，Don't try this at home呀」，而周杰倫則發現老蕭在通訊軟體上幫自己取的名字是「哥中之哥」，回說：「是人中之龍的意思嗎」，老蕭則說是為了PO出照片而改的，問周杰倫想不想知道原本的名稱？周董再回先私信他，他看好不好若好聽再跟大家說，笑翻網友。

而據《蘋果日報》報導，最近臉書上流傳一則廣告，用了周杰倫和昆凌的照片，點進假新聞網站爆出周杰倫一度在破產邊緣，靠著虛擬幣賺了4千萬，重返奢華生活，對此，杰威爾回應是網路詐騙，請歌迷朋友多當心，勿上當受騙。

(中時電子報)

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