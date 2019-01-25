陳大天轉換歌手身份自評60分「並非人人都像羅志祥」

陳大天期盼大家聽見他的歌。（大鵬提供）

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陳大天期盼大家聽見他的歌。（大鵬提供）
陳大天期盼大家聽見他的歌。（大鵬提供）
陳大天期盼大家聽見他的歌。（大鵬提供）

陳大天近日推出相隔兩年半全新單曲〈記得我的歌〉，以搞笑、模仿深值人心的他，坦言從諧星身份轉換成歌手，有很大難度，「大家看我上節目宣傳新歌時，可能會假鬼假怪、有包袱，其實不是故意的，是擔心後面唱歌表現不好」；他認為並非人人都能像羅志祥，外型帥氣又能搞笑主持、當歌手，如今30歲的陳大天，不斷思考如何突破，「我26歲就遇到這個問題，4年來還在尋找方法」。

他回憶有次上吳宗憲主持節目《綜藝玩很大》打歌，節目播出才發現自己整集沒講話，「錄影當下我有講，但都是很沒意義的話」，出道10年發過二張專輯的他，現在才對「切換身份」的拿捏掌控達60分及格程度，「以前可能只有3、40分，都不知道發片要幹嘛」。

前二張專輯順利推出，陳大天歸功於唱片公司老闆張小燕（小燕姊），「其實花了不少錢，能不能賺回來都還不知道，我以公司藝人角度來看，不該再讓公司花錢、應該幫公司賺錢才對」；製作〈記得我的歌〉初期，陳大天不敢跟公司要錢，自掏腰包15萬付了前製成本，沒想到小燕姊主動跳出來，扛起他新單曲超過30萬的費用，讓他感動在心。

相隔前一張專輯二年多，陳大天其實早放棄推出新歌，「但公司去年要我報名為期9天的新歌創作營，我帶著屁孩的心情去，前6天我都不在狀況內，因為那邊有啤酒吧無限暢飲，我每天一直喝，很墮落」，直到創作營結束前2天，他主動找人合作，才在12個小時內打造出新歌。

(中時 )

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