另類寒假戶外教學 偏鄉學童化身小小電競高手

2019年01月25日 18:24 中時 葉書宏

25位來自北海岸的陪讀學童25日來前往新北市少年圖書館創新學習中心，感受當個小小電競選手。（葉書宏攝）

25位來自北海岸的陪讀學童25日來前往新北市少年圖書館創新學習中心，感受當個小小電競選手。（葉書宏攝）

25位來自北海岸的陪讀學童今（25日）前往新北市青少年圖書館創新學習中心，在電競比賽的對戰場地，坐上選手專用座椅，感受當個小小電競選手，隨後自己動手操作無人機，學習當個飛機駕駛，體驗最夯、最潮的科技知識饗宴。

新北市立圖書館為豐富偏鄉學童的寒假生活，特別為孩童規畫戶外教學活動，石門與三芝分館的25位陪讀學童，前往青少年創新學習中心，體驗時下最夯的任天堂Switch遊戲與無人機。

學童在老師的帶領下首先在電競館體驗任天堂SWITCH最新的「超級瑪利歐派對」遊戲，透過遊戲式闖關與挑戰，學童很快就能上手，除了實際感受電競熱潮的魅力，同時學習如何在競賽中互助合作，同心協力突破層層關卡。

隨後則進行飛行體驗，學習自己組裝、操控無人機，練習起飛、方向控制、定點降落，認識飛行原理與訓練，體驗操控室內機的樂趣。

「真是太好玩了！」就讀小五的練宸佑表示，「無人機好酷！下次我還想再來！」小六李昆霖說，他的夢想當機師，這是他第一次操作無人機，無人機在頭頂上飛來飛去，感覺自己就是飛行員。

另外，萬里分館同時推出「VR大穿越」精典文學驚異奇航活動，《西遊記》、《桃花源記》、《浮生六記》、《格列佛遊記》、《辛巴達》及《海底兩萬哩》等經典文學變成有趣的VR遊戲，小朋友化身成故事中的主角，身歷其境進入書中的奇幻世界，享受前所未有的閱讀新樂趣，讓閱讀變得新奇又好玩！

新北市立圖書館館長王錦華表示，下一代是電子世界，透過電競體驗課程，除了讓偏鄉學童能接觸最新的科技，與未來的科技世界接軌，同時也可以教育學童正確遊戲概念，避免沉迷，讓孩子明白如何與隊友合作，有策略地玩電競遊戲，學會合群，能夠發揮團隊合作精神，長大後就不會變成宅男或宅女。

青少年圖書館「創新學習中心」免費提供無人機、樂高機器人借用，服務時間為週日、周一上午9時至12時，下午1時至4時；周二至周六上午9時至12時，下午1時至4時，下午5至8時，歡迎大小朋友寒假一起來玩科技。

(中時 )