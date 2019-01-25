機長商務艙內斥空姐「你給我滾」檢方這樣評論

桃檢（本報系資料照）

友善列印
中時

陳姓機長前年11月由紐約飛往台北，途中按服務鈴要求空服員送餐，陳姓空服員私下抱怨傳到機長耳裡，竟把陳女叫到艙內口出惡言，最後還說：「你給我滾」，陳女自覺受辱提告妨害名譽，事務長證稱沒聽到機長罵三字經，桃檢認為陳男用詞粗魯、有失機長風範，但未貶損空服員人格，予以不起訴處分。

陳姓空服員指控，陳姓機長2017年11月21日晚間6點駕駛紐約飛往台北的班機，竟把她叫到有客人的商務艙內，當場辱罵：「你X媽的什麼東西！我不能按服務鈴吃東西喔？」、「你去叫你們的事務長來，你給我滾」、「你X媽的，最好有嚇到發抖」她不堪受辱報警提告。

陳姓機長喊冤，表示當時在商務艙休息，按服務鈴請空服員幫忙送餐，事後卻聽聞其他空服員私下告知，陳女在廚房抱怨他按服務鈴，才會要陳女來解釋，雙方後來發生口角，他就請事務長來，試圖安撫雙方情緒，但他見陳女沒有想道歉的意思，他才脫口而出：「你給我滾」，否認有口出惡言辱罵。

事務長也證稱機長確實聲音比較大，也有說「你給我滾」，她趕緊拉陳女離開，過程並沒有聽到他辱罵穢言。3位乘客則都是美籍、無從傳訊，桃檢認為，雙方已有衝突，可預見會厲言相向，陳姓機長用「滾」字，用辭粗魯且有失機長風範，但根據國語辭典解釋僅為「喝斥離去」難認有貶損他人人格，予以不起訴處分。

(中時 )

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