蔡英文總統：加快天弓三型飛彈、雄風三型飛彈等生產速度

2019年01月25日 18:46 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今日慰勉「中科院系統製造中心」同仁，總統致詞時強調，中科院必須在確保品質的前提下，加快天弓三型飛彈、雄風三型飛彈等生產速度。

總統還說，建造安全的廠庫，培養在座的優秀技術人才，並不容易，但是，基於國防的急迫需求，中科院必須再拿出過去研發時的勇氣，達成加速量產的目標。

總統今在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明上將等人陪同下，參訪「中科院系統製造中心」並慰勉同仁、聽取聽取「飛彈量產簡報」，並視導「飛彈武器系統量產狀況」等。

總統致詞時指出，今年是中科院成立50週年，回顧50年來，因為中科院的堅持，確保台灣可恃的國防戰力，例如總統近日赴東部部隊視導，在當地承擔防空重任的，就是中科院研發的天弓三型飛彈。

蔡總統說，操作這款飛彈的官兵，對其物美價廉讚許有加，之前她登艦視察海軍的水面作戰能力，看到讓外國人吃驚不已的雄風三型飛彈，這些都是中科院建立的台灣之光，是捍衛台灣安全的拳頭。

總統表示，作為三軍統帥，她深刻了解中科院的重要性，上任後，中科院的預算有顯著增加，也拉近中科院與國防部的距離，更讓中科院前輩的研發經驗，有年輕人來傳承。

總統說，面對更為險峻複雜的國家安全情勢，中科院作為全民國防的主力，要求國防部長、中科院董事長嚴德發等人，共同研擬精進中科院的規劃，為未來50年打下基礎。此規劃必須達成三項目標，首先是「加速量產」，在確保品質的前提下，加快天弓三型飛彈、雄風三型飛彈等生產速度；其次為「加速人才傳承」，中科院系統製造中心已進用75位新進人員，今年規劃再進用80人。

總統特別提到，中科院員工吳星佑、田青芸、廖瀅瀅等3人，其中，吳星佑在英國留學後，回到台貢獻所學，在中科院的成就，會讓那些原本想到中國大陸或世界各地發展的年輕人打消念頭留在台灣； 「這三個故事，是中科院的未來願景，也是台灣年輕人的未來願景」。

總統表示，第三個目標則是「穩健擴大產官學和海內外的多元合作」，透過彈性創新的經營模式，穩健實現政府國防自主的政策。

總統最後期許中科院，未來多與學術界合作，培養年輕人才，帶動國內產業升級，營造正派的產業環境，並透過國際合作，讓中科院和國內廠商，能與美國或其它民主自由國家的國防產業共同發展。

(中時 )