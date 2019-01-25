張麗善對MT存疑雲林垃圾將採「打包」處理

2019年01月25日 18:44 中時 周麗蘭

張麗善25日在縣議會答詢表示對機械處理垃圾系統（MT）存疑，未來採打包垃圾、MT並行。（周麗蘭攝）

雲林縣垃圾堆置已3萬噸，前縣長李進勇推「MT」（機械處理），張麗善25日表示，她對MT系統的效能存疑，下周將親自會勘再決定是否繼續執行，環保署願意補助垃圾打包，希望議員同意墊付案2600萬元。

雲林縣府去年8月赴歐洲考察機械生物處理（MBT）垃圾作法，10月試作機械處理（MT），但試作才3個月，虎尾鎮公所卻提出「堆置垃圾打包計畫」，環保署補助2600萬元。

縣議員陳俊龍、蔡孟真等10名議員輪番質詢何環保局先前吹噓MT但效能卻不如預期？林內焚化爐何去何從？可否運到麥寮六輕燒？不論垃圾要燒還是要分篩都應限期處理。

環保局長張喬維表示，MT測試3個月去水率32％、能源轉換率6％、資源回收率約5％、7％是粉沙，還有50％是廢料，但24日廠商添購一個破碎設備、兩台造粒設備，能源效率已經可以提升到20％，慢慢改善當中。

張喬維強調，縣內已有很多垃圾暫存，虎尾公所希望現地垃圾封膜打包暫存，不要影響環境衛生，環保局考量今年有幾個大焚化廠歲修，很多縣市也在做垃圾打包的評估，也希望縣內垃圾還無法消化時，環境妥善處理。

張麗善答詢，MT的效能能不能彰顯她有一些存疑，MT處理的是舊垃圾，縣內每日新增垃圾還是仰賴運到外縣市焚化爐，但燒1公噸垃圾要換1.8公噸底渣，打包垃圾是不得不的做法，但這也是中央的政策，也給縣市政府經費，以爭取時間和空間。

她強調，目前MT處理後仍多達一半得運去燒，等於兩頭花錢，到底要不要繼續執行她下周親自會勘，做一個通盤的檢討與考量。

(中時 )