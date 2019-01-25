綠媒介紹顏真卿書法卻拿出毛澤東的詞 陸網友笑翻

2019年01月25日 18:34 中時電子報 邱珮畇

謝長廷參觀後表示，「這次的展覽非常難得，在台灣其實都不容易看到，按故宮的規定，展1次不能超過42天，且要休息3年以上，故宮好像也已經10年沒有展出。（黃菁菁攝）

東京國立博物館辦「書聖之後 顏真卿及其時代書法特展」，展期從1月16日到2月24日。故宮這次借展唐代顏真卿的「祭姪文稿」、唐代懷素的「自敘帖」（圖），是特展焦點。(中央社)

東京國立博物館舉辦特展「書聖之後 顏真卿及其時代書法」，最受注目的焦點就是唐代顏真卿的真跡墨寶「祭姪文稿」。海報上寫著，來自台北國立故宮博物院。(中央社)

被網友戲稱為「正綠軍」，NCC的寵兒，某親綠電視台新聞，主播在介紹顏真卿《祭姪文稿》以及顏真卿書法特徵時，拿出來的示範字帖卻是毛澤東寫的詞《沁園春·雪》，大陸網友笑翻說「通共罪，请小英嚴查!」

國立故宮博物院出借唐代顏真卿《祭姪文稿》給日本，在大陸引起反彈，大陸專家指出，《祭姪文稿》紙卷出爐近1400年，堪稱「展一次傷一次」。大陸著名文化學者、書法家榮宏君日前接受本報訪問時也表示，《祭姪文稿》在書畫界的分量不可言喻，有很多大陸文化人感慨，中國著名書法家的墨寶，更應該先與兩岸的同胞分享。

《祭姪文稿》經文資法核定為「國寶」，2012年公告，等級比核定為「重要古物」的翠玉白菜還高。此外，台北故宮基於書畫脆弱性，1984年起陸續精選出70件名作列為限展品，規定每次僅能展出42天，展後須休息三年以上。

被網友戲稱為「正綠軍」的某親綠電視新聞台，做了一條新聞「為什麼不可以?顏真卿祭姪文稿出借日本 中國網友震怒痛批...」，主播在介紹顏真卿書法特徵時，拿出來的書法字帖上面卻是毛澤東的詞《沁園春·雪》。新聞Youtube影片底下陸網友留言「通共罪，请小英嚴查!」、「我黨透過XX給在台第五縱隊下指令！」

根據《維基百科》，《沁園春·雪》為1936年毛澤東在陝西時所作，1945年10月，毛澤東從延安赴重慶談判，將詩作抄錄送給詩人柳亞子，隨後刊登在重慶各大報紙，廣為流傳。詞的內容為:

「北國風光，千里冰封，萬里雪飄。

望長城內外，惟餘莽莽；大河上下，頓失滔滔。

山舞銀蛇，原馳蠟象，欲與天公試比高。

須晴日，看紅裝素裹，分外妖嬈。

江山如此多嬌，引無數英雄競折腰。

惜秦皇漢武，略輸文采；唐宗宋祖，稍遜風騷。

一代天驕，成吉思汗，只識彎弓射大雕。

俱往矣，數風流人物，還看今朝。」

由大陸網友經營的臉書粉絲團「台灣傻事」笑說，「XX新聞 你們認真的嗎?顏真卿這詩寫的。 。好詩好詩。“江山如此多嬌，引無數英雄競折腰”」。

網友留言「XX常常不經意的流露出對太祖的仰慕」、「如此電視台，如此主持人，我都不知道如何去罵!?看來張飛大戰岳飛的故事，很快就會在XX上演，敬請期待。」、「顏真卿寫毛澤東的詩~~」、「顏真卿和毛澤東是忘年之交～一忘就忘了幾百年 !」、「蔣介石拿錯了字帖嗎？」、「這位女同志隨意暴露自己的身份，該怎麼處置？」、「為匪宣傳啊!」、「介紹顏真卿拿毛澤東的詞……﻿」

(中時電子報)