親贈書給馬英九「破冰」？王金平：本來就沒什麼很冰凍的事

2019年01月25日 18:43 中時 楊佳穎

前立法院長王金平出版新書《橋-走近王金平》後，傳出23日親自登門拜訪前總統馬英九、贈予新書，兩人在馬英九基金會執行長蕭旭岑陪同下，會談40餘分鐘，被解讀為「馬王破冰」。對此，王金平今受訪笑說，兩人本來就沒有什麼很冰凍的事，「本來都好好的」；至於未來是否有機會再次攜手合作？他則說，兩人天天都在為國民黨合作，所以未來為國民黨的事一定會合作無間。

談起日前親自將書贈予馬英九，王金平表示，先前在國民黨前主席連戰女兒連詠心的歸寧宴上，馬英九詢問是否有收到他送的書，而馬也知道自己即將出書，詢問是否能給他一本，「我就回『一定、一定』，所以前天我就親自將這本書送到他辦公室給他」，兩人聊了約40分鐘。

對於外傳馬英九稱讚王金平將高雄市長韓國瑜「炒」起來，王謙虛回「這我不敢講」，還是韓國瑜的魅力，「我們只是盡能力所及範圍，去推他一把」，自己也從故事開頭講起，馬英九聽得很有趣，會面氣氛很好，很高興，但兩人沒聊到農曆年後下一步或2020大選。

媒體追問，未來兩人是否有機會再次攜手合作？王金平說，「我們天天都在為國民黨合作啊！所以未來為國民黨的事，一定會合作無間的」。至於是否有約好下回何時碰面？他則說「沒有啦！緣到了自然又能互相見面」。

(中時 )