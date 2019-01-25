機關、企業攜手 泰雅渡假村為弱勢獨老溫馨送暖

弱勢獨老遊園，喜形於色。（沈揮勝翻攝）

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泰雅渡假村連續4年舉辦弱勢獨老關懷活動，為企業界對社會付出，作最正面的示範。（沈揮勝翻攝）
歡聚一堂。（沈揮勝翻攝）
溫馨現場。（沈揮勝翻攝）
氣氛熱絡。。（沈揮勝翻攝）

長期關懷弱勢，泰雅渡假村25日與國姓鄉公所合辦「弱勢獨居老人迎春送暖」圍爐活動，招待上百中低收入戶獨居長者免費入園、親近自然，園方另備歲末午宴與長者們圍爐，現場溫馨感人。園方表示，將持續關心弱勢、盡社會責任，讓愛與溫暖持續傳播。

泰雅渡假村總經理李吉田表示，園區長期秉持著推展公益理念及關懷地方弱勢族群，也為了回饋地方的鄉親，希望能具體的為地方盡點心力。

「2019國姓鄉弱勢獨居老人迎春送暖圍爐活動」已是第4年舉辦，招待長者遊園遊，圍爐午宴菜色強調營養、容易咀嚼及幫助消化為主，讓長者們能夠吃的安心；過程中，鄉公所團隊與泰雅渡假村主管們共同擔任接待人員，為長者們上菜，提供最親切暖心服務。

鄉長丘埔生指出，泰雅渡假村愛心不落人後，長期為地方的付出有目共睹，是企業界榜樣，「最善心的主題樂園」美稱名副其實；期待未來攜手推動地方的觀光旅遊及產業，國姓鄉有泰雅渡假村當觀光領頭羊，旅遊經濟可望更活絡。

此外，泰雅渡假村為迎接新春假期，趁勢推出「新年迎春狂歡季活動」，全國民眾只要是名字有「英文」「文哲」「國瑜」「明溱」其中一字，就享有免門票入園優惠，可以暢遊園區、泡溫泉、登上海拔500公尺的玻璃天空步道，眺望山巒美景。住宿另推優惠案。

(中時 )

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