寒流來襲 新北市府啟動防寒機制度寒冬

寒流來襲，各單位將持續執行防寒關懷任務。（許哲瑗翻攝）

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寒流來襲，各單位將持續執行防寒關懷任務。（許哲瑗翻攝）

中央氣象局今日下午最新發布低溫特報，受到強烈大陸冷氣團影響，明（26日）晚起至27日清晨，新北市部分地區將出現攝氏10度左右低溫。新北市侯市長特別呼籲市民朋友，白天在戶外活動或工作時應注意保暖，入夜後氣溫將更為寒冷，溫差大，家中長輩或有心血管疾病患者，務必加強防護措施。

侯友宜市長為關懷街友避寒情形，今晚間至三重地區街友聚集地點探訪慰問，致贈保暖的物資並了解街友生活情形，鼓勵回到家庭或工作崗位。侯市長叮嚀，明日的低溫會再度下滑，請年長者及心血管疾病患者起床時動作放慢，並加上保暖衣物、喝溫開水，如晨間外出活動時應先評估自身狀況及氣溫環境，做好保暖措施；同時要求長照管理中心及相關社福機構加強照護年長者、收容者的健康。

新北市謝政達副市長強調，市府將持續啟動防寒機制，本市所轄圖書館及遊客中心等相關場所提供熱開水，如有需要可就近前往。各單位落實訪視關懷本市獨居長者及街友等弱勢族群、消防車巡迴廣播夜間宣導防範一氧化碳中毒等措施，將持續執行防寒關懷任務，陪伴市民度過低溫侵襲，也請市民朋友務必做好保暖措施。如有發現需要協助之民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。

(中時 )

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