學測社會跨科題大增 中美貿易戰、柬埔寨台商入題

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旺報

今年學測社會科跨科整合特別多，統計共有13題以主題或情境串聯分科知識；另外中美貿易戰、柬埔寨台商因應方案等也考驗考生的時事了解。特色考題包括以虛擬的媒體報導引發的股市違序、東南亞及新疆的「市場」為何用波斯文「巴剎」，以及養蚵產業如何從「海鮮文化」提升成「海洋文化」等。

建國中學教師莊德仁、北一女中教師陳慧珠、中山女中教師邱永春表示，今年歷史難度適中、略古詳今，台灣史8題、中國史9題、世界史7題，很多試題跨越國別史的概念，注重世界歷史的交流與互動；題幹文字和圖表都比去年多很多，史地公結合多達13大題，比去年8大題明顯增加。

麗山高中教師廖偉國表示，今年地理科圖表題占54％，符合過去10年來趨勢，且去年起史地公開始整合起來，去年是一大題裡史地公還分明，今年卻融合。像49題考猶太裔，地理老師還要請教歷史老師，難度較高。

南胡高中教師林靜怡、中山女高教師林姿吟表示，今年地理偏多的考題包括台灣地理（今年9題、去年6題）；氣候題出了8題；沒有連鎖題則是教師們「覺得很棒的現象」。

公民科被認為偏難。內湖高中教師李美萱表示試題靈活、跨科命題多是主要原因；但時事題僅第一題國際移工人權議題，很可惜。明倫高中教師溫喜富、成功高中蘇青葉教師表示69題考廟宇門柱對聯，結合史地概念，還考文字理解。

(旺報 )

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