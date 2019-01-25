房地產美魔女闖校掌摑 判賠家長、男童5萬元

房地產達人王子苓，與菲姐的前男友丁洋機之女丁威仁，2015年發生衝突，她被控甩丁女巴掌，新北地院2018年判王女拘役55天，得易科罰金5萬5千元；民事部分，今再判王女須賠償郭童5萬1340元。(圖/中天)

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外表艷麗的房地產達人王子苓，因不滿兒子遭9歲的郭姓男童傷害，且對郭姓男童提出傷害告訴未果，心生不滿，去年6月19日闖進學校，摑掌郭童左臉頰、踢他大腿，新北地院2018年判王女拘役55天，得易科罰金5萬5千元；民事部分，今再判王女須賠償郭童5萬1340元。

判決指出，41歲王女因不滿兒子遭郭童傷害，且對郭童父親提出傷害告訴被檢方不起訴，去年6月19日闖進學校，欲拉扯郭童向兒子道歉未果，就摑掌郭童左臉頰、踢他大腿，還拿筒狀海報敲打身體，導致郭童左臉頰紅腫、擦傷、左手臂瘀青、左大腿疼痛等傷害。

時任新北市議員的李婉鈺接獲陳情後，在臉書粉絲團貼文表示「嚴厲譴責瘋狂母親王子苓，這位女士據說很會包裝自己的孩子…」，王子苓獲悉後控告李婉鈺、郭母涉及加重誹謗罪。

檢方調查，發現王女確有施暴，以李婉鈺與郭母在臉書貼文、留言內容不是憑空捏造，用字遣詞也沒有尖酸刻薄，且此事屬可受公評之事而處分不起訴，並依傷害罪嫌起訴王子苓，法官考量王女有意跟郭童及郭父母和解，去年4月依傷害罪判拘55日確定。

民事部分，郭同父母提出民事求償，認為兒子受傷後開始排斥上學，且對人群恐慌，要求王女賠償醫療費、精神慰撫金等共計90萬元；但王女認為，自己是單親媽媽，兒子被郭童傷害，額頭撕裂傷縫了7針，心疼不已，但郭童父母只願賠償藥膏及2千元，毫無道歉表示，雖同意賠償醫藥費，但認為提出的精神慰撫金過高，認為郭童父母無權請求精神慰撫金。

法官依刑事判決並考量王女動機，認定王女須賠償郭童醫療費1340元及5萬元精神慰撫金；另審酌郭童傷勢並不嚴重，駁回郭童父母之訴。

(中時 )

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