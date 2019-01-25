澳網》83分鐘直落3過關 喬帥將與蠻牛爭冠

2019年01月25日 19:03 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

大滿貫準決賽只花83分鐘，直落3勝出且僅5次非受迫性失誤，現役球王喬柯維奇（Novak Djokovic）以壓倒性的6比0、6比2、6比2，給首次體驗大滿貫4強的法國球員普耶（Lucas Pouille）震撼教育。喬帥維持生涯澳網準決賽百分百勝率，繼2016年後再度殺入決賽，準備問鼎空前的第7座澳網男單冠軍。

「這是我生涯打得最棒的大滿貫準決賽之一，在12個月前根本沒想到我能恢復得這麼好，」去年澳網為傷所困、於男單16強止步的喬帥說：「也恭喜普耶打出一個很棒的澳網，祝他有個美好的賽季，相信下一次在四大賽會打得更好。」

法國黑馬普耶首次打入大滿貫4強，面對喬帥打得疲於奔命。（路透）

喬帥將與「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）爭奪本屆澳網冠軍，兩人過去交手52次，已經是網球公開賽年代的最多對決紀錄，喬帥以27勝25敗稍占上風。而兩人在澳網決賽唯一的碰頭，也是最經典的一次，就是2012年，最終歷時5小時53分鐘才由喬帥勝出，比賽時間也創下大滿貫決賽最長紀錄。

"Make sure you win." 😂@DjokerNole's four-year-old son Stefan's advice to his dad before he takes to the court. #AusOpen pic.twitter.com/3gcMMezu5S — #AusOpen (@AustralianOpen) 2019年1月25日

打得最久的決賽，門票錢肯定花得值得，喬帥賽後在場上受訪也笑說：「那場比賽的門票我也想買啊！」對比他今天比賽用不到1個半小時，這個幽默更是到位。「不過現在澳網規則改了，有超級搶十局，不會再打到5小時了。」喬帥說。

(中時電子報)