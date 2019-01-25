孩子是車手嗎？中市警局長廣播開講教家長注意這幾點

2019年01月25日 19:06 中時 馮惠宜

台中市警局長楊源明25日上午接受廣播電台專訪，針對目前重要警政工作「108年加強重要節日安全維護工作」進行詳細的解說，他透過清晰口吻，強調台中市警局將在春節假期，加強治安、交通及為民服務三大區塊，並於現場接受聽眾Call-in。

楊源明於節目中暢談警局春節安全維護工作，將從1月28日22時起至2月11日24時止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢及民眾安心」為工作主軸。在「治安平穩」方面，統合警察及協勤民力等社會維安力量，置重心於防竊（扒）、防搶；在「交通順暢」方面，邁向「一路順暢、人車平安」；在「民眾安心」方面，積極為民服務，做好「立即有效回應民眾需求」，爭取民眾的認同與肯定。

節目當中，局長楊源明接受多名聽眾朋友Call-in，聽眾關心寒假期間，詐騙集團吸收青少年當車手，警政單位要如何預防，楊源明呼籲青少年切勿因一時的利益蒙蔽了雙眼，而冒險加入詐騙集團，除了背負刑事責任影響前途外，也可能連累家人要賠償被害人損失，實在得不償失。

他也提醒家長，為了避免青少年遭詐騙集團吸收成為車手，應留意孩子言行有無異常、身上有無來路不明提款卡、擁有多支手機、出手變闊綽或購買貴重物品等異常行為，及早發覺孩子的偏差行為，免於誤入歧途。

(中時 )