公主遊輪推廣台灣旅遊 推4條「達人帶路」觀光行程

外籍旅客搭乘遊輪抵達台灣，盡情體驗在地文化之美。（圖片提供／公主遊輪）

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公主遊輪推展「LocalConnections在地聯結計畫」不遺餘力。（圖片提供／公主遊輪）
北觀處處長張振乾（圖右）與公主遊輪行銷總監陳欣德（圖左），在交通部觀光局周永暉局長（圖中）見證下，簽訂「在地聯結合作備忘錄」。（圖片提供／公主遊輪）

現代人工作繁忙，強調出發即旅行的遊輪成為新興旅遊方式，多年來致力於推動「LocalConnections在地聯結計畫」的公主遊輪，首度攜手交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處合作，帶領外國旅客前進台灣，發掘在地觀光資源。

今日在交通部觀光局周永暉局長見證下，北觀處處長張振乾與公主遊輪行銷總監陳欣德，現場簽署「在地聯結合作備忘錄」，全力推廣台灣觀光產業。為貫徹便利旅遊特點，公主遊輪聯手金界旅行社，推出4條「達人帶路」岸上觀光行程，提供消費者多樣化選擇。

考量遊輪靠港，旅客受限於約7小時登陸時間，推出停靠北部基隆港，「深澳鐵道自行車道-九份-黃金博物館-水湳洞」、「龍山寺-臺北偶戲館-敘舊布袋戲餐廳-臺北書院」及「野柳-朱銘美術館-陽明山」3選1行程;或停靠南部高雄港時，專車遨遊台南「赤崁樓-吳萬春香舖-光彩繡莊-度小月餐廳-孔廟、延平郡王祠-十八卯茶屋、永川大轎」行程，每團報名人數限制60位，每條行程價格約約美金130至150元不等。

(中時 )

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