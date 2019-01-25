張善政：民進黨上台後 政府資安長不見了

2019年01月25日 19:11 中時 季節

行政院以國安為由，24日宣布將會禁止各政府機關採購特定大陸產品或使用大陸網站，對此馬英九政府時期的前行政院長張善政於25日在臉書發文，指出目前政府資安政策紊亂，有被政治干預的現象，從民進黨上台以後，政府資安長已經不見了。

張善政首先指出，禁止採購大陸電信設備是假議題，政治性宣示居多。幾年前某電信業者購買了對岸4G基地台及後端設備，NCC當時雖然沒有明確說不行，但也一直沒有放行(有立法院關注壓力)，最後業者知難而退撤案。從此國內電信業者就知道買大陸設備是給自己找麻煩，根本不會去想要買。但是，從實務面來說，大陸電信設備物美價廉，吸引力很高。以英國為例，政府已命令禁止華為設備，但英國電信就是執意想買，給英國情報單位MI6很大壓力。

張善政接著說，在馬政府時代就已經禁止機關網路連結大陸網站，且在網路閘道口都有設定自動攔阻，只有因業務需要才能特別開設連線通道。這是顧慮大陸網站良莠不齊，連上後被植入惡意後門程式。現在行政院把公務手機也納入連線管制，只要是有保留業務需要可以連線的機制，這樣做法基本上是合理的。

對於工研院等單位禁用華為手機，張善政認為這項規定完全抓錯方向，沒有必要。手機要被植入惡意後門的管道是來自APP軟體，不是硬體。我在行政院任職時曾有定義明確分工，手機硬體安全性由NCC負責，APP軟體安全性由經濟部工業局負責。工業局也非常稱職的進行APP安全檢測，並把結果公告給外界。只要繼續落實這個機制，禁用大陸手機是完全沒有必要的。只是2016年政權交給民進黨後，這個措施是否仍有繼續執行，就不得而知。

張善政總結，整體來看，目前行政院的措施有對有錯，但也是的確凸顯目前政府資安政策紊亂，有被政治干預的現象。而由行政院資安處長出面說明，層級也不對，公信力也不足。這些事當然是應該由政府資安長(某政務官兼任)出面。只是自從民進黨上台以後，政府資安長已經不見了。資安就是國安，這是超級的大諷刺。

(中時 )