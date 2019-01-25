情深不敵緣淺…秦漢一句話斷開林青霞

秦漢、林青霞。(本報系資料照)

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中時電子報
陳淑樺-滾滾紅塵

瓊瑤曾經這麼形容秦漢與林青霞間的感情，「在我們合作的那十年之中，我認為秦漢是她唯一的心上人。她很在乎他，兩人卻不能在一起。」當年秦漢、林青霞因為拍攝瓊瑤電影相識相戀，只是兩人情路糾纏了18年，最終仍然沒有完美結局，如今網路又瘋傳林青霞與秦漢領證結婚，可惜結果又是讓粉絲空歡喜一場。

去年爆出豪門婚變的林青霞，近日網路又瘋傳她與昔日舊愛秦漢復合消息，可惜除了40年閨蜜跳出來否認，連秦漢經紀人也向媒體直斥是假新聞，透露目前秦漢正在拍戲，並不知道為什麼會有這樣的傳聞。

據蘋果日報報導，秦漢本人得知此事，以一句「不予置評」來表達他的心情。對於外界經常好奇詢問有沒有與林青霞復合的可能，他總是說：「不可能啦，這把年紀了，一個人自由自在多好。」

秦漢2007年為了幫兒子孫國豪宣傳舞台劇，難得上《康熙來了》接受訪問，蔡康永婉轉地問他：「在電影圈碰到當初戀愛過的人，會覺得很難再共識嗎？」秦漢坦言希望維持朋友關係，但因為會尷尬，所以他與前女友們幾乎分手都無法當朋友。

而秦漢去年接受陸媒專訪，更直言對戀情過於被關注「真的很煩」，討厭的點在於大家從來都不注重他的努力，比如如何去塑造一個角色，大家只關心你的私生活。

(中時電子報)

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