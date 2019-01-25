108學測社會科出題界線模糊 答題難到爆

2019年01月25日 19:14 旺報 李侑珊

108年度大學學測歷史科出題上，歷史、地理與公民三科學科界線模糊，考試時間雖從原本的100分鐘延長到110分鐘，但整體考題難，社會科老師普遍認為，考生解題很辛苦。

公民老師張雪雲直說，今年學測首度改成考科五選四，其中社會科考試時間首度延長到110分鐘，但考題題幹長、頁數多，考生閱讀與答題都很辛苦，考生若要得高分，首先要耐得住性子解題，才能夠考得比較好。

三科社會科考題有很高的重疊性，補教地理老師李威立認為，今年社會科圖表量雖少，但文字變多，不只對考生來說，在考試是很大的考驗，老師教學也要具備合科教學能力，即在授課上也是一大挑戰。

補教歷史老師曾泰輯則表示，歷史科在中國史的部分，中國史考題只有漢代與宋代，其他多是明末清初，至於中國史與台灣史的比重上，台灣史8題、中國史10題，中國史題量約略增加。

全教總社會科評論教師群認為，今年社會科學測首度完美融合歷史、地理與公民，學科界線模糊，整體難易度中偏難，較有利於社會組學生應答，考題將中美貿易戰及公投時事入題，並且有8個題組以史料敘述為題幹，比例約占7成，若無法理解題幹文字敘述，即便地理知識足夠，也難以順利解題，使難度提高。

至於成績級分方面，得勝者文教預估，今年社會科級分原則上與去年相同，頂標13級分、前標12級分、均標10級分、後標8級分、底標7級分。

全教總也指出，地理科部分，今年特別在地理學方法及自然地理部分，題目比例較往年提升，當中台灣地理部分比例仍高，持續著重本土化特色。

歷史方面，全教總題到，不少題目有新課綱的議題，包含東南亞與移民的人群移動現象，以及跨科整合經濟型態的判讀，而中西上古時期題目變少，可能跟試題多要與公民、地理結合不易有關，有略古詳今之感，並有較多公民人權法案的關聯，不過值得關注的是，歷史時事題較往年少，但與英國相關題型較多。

公民部分，全教總則評析，本次時事題偏少，但有外籍移工適用勞基法、被稱為「肥胖稅」的糖稅、鍾理和《笠山農場》小說情節等生活時事情境皆入題。

(旺報 )