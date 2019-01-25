金門寒冬送暖列車 用手編圍巾傳愛

2019年01月25日 19:38 中時 李金生

縣府寒冬送暖列車今天搭載社會處、政風處、農試所、廉政志工隊、木蘭志工隊、東門志工隊及新二代兩岸交流協會同行。（縣府政風處提供）

愛心圍巾傳遞鄉親充滿溫度的關懷。（縣府政風處提供）

志工團體寒冬送暖，讓長輩們好開心。（縣府政風處提供）

金門縣府寒冬送暖列車今（25）日在縣長楊鎮浯的帶領下，駛往蘭湖日照中心、晨光教養家園、金門監獄、福田家園及松柏園，在歲末迎新送舊之際，轉達鄉親充滿溫度的關懷。

縣府寒冬送暖列車今天搭載社會處、政風處、農試所、廉政志工隊、木蘭志工隊、東門志工隊及新二代兩岸交流協會同行，致贈慰問金以及象徵發財的「福菜」外，縣長楊鎮浯更親手為福田家園、松柏園的院生圍上各志工隊及政風處同仁編織的愛心圍巾，場面十分溫馨。

楊鎮浯強調，建構理想的老幼照護體系，實現幸福照護，強化社福體系，是縣府責無旁貸的工作，今天的寒冬送暖列車活動正是關懷、重視的體現。

縣府政風處長陳治平也表示，廉政志工的伙伴用她們的雙手，一針一線、一分一秒，用心編織一條條有溫度的圍巾。有男性志工自行上網搜尋網路編織影片，邊看邊學、邊學邊織；也有開炸雞店的志工，趁做生意空檔打鉤鉤，一個月下來，也編織出近十條的圍巾，大家用愛包住也圍在受照護者身上，真的讓人好感動。

(中時 )