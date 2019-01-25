金門寒冬送暖列車 用手編圍巾傳愛

金門縣府寒冬送暖列車出發，楊鎮浯縣長用「愛心圍巾」關懷長者。（縣府政風處提供）

友善列印
中時
縣府寒冬送暖列車今天搭載社會處、政風處、農試所、廉政志工隊、木蘭志工隊、東門志工隊及新二代兩岸交流協會同行。（縣府政風處提供）
愛心圍巾傳遞鄉親充滿溫度的關懷。（縣府政風處提供）
志工團體寒冬送暖，讓長輩們好開心。（縣府政風處提供）

金門縣府寒冬送暖列車今（25）日在縣長楊鎮浯的帶領下，駛往蘭湖日照中心、晨光教養家園、金門監獄、福田家園及松柏園，在歲末迎新送舊之際，轉達鄉親充滿溫度的關懷。

縣府寒冬送暖列車今天搭載社會處、政風處、農試所、廉政志工隊、木蘭志工隊、東門志工隊及新二代兩岸交流協會同行，致贈慰問金以及象徵發財的「福菜」外，縣長楊鎮浯更親手為福田家園、松柏園的院生圍上各志工隊及政風處同仁編織的愛心圍巾，場面十分溫馨。

楊鎮浯強調，建構理想的老幼照護體系，實現幸福照護，強化社福體系，是縣府責無旁貸的工作，今天的寒冬送暖列車活動正是關懷、重視的體現。

縣府政風處長陳治平也表示，廉政志工的伙伴用她們的雙手，一針一線、一分一秒，用心編織一條條有溫度的圍巾。有男性志工自行上網搜尋網路編織影片，邊看邊學、邊學邊織；也有開炸雞店的志工，趁做生意空檔打鉤鉤，一個月下來，也編織出近十條的圍巾，大家用愛包住也圍在受照護者身上，真的讓人好感動。

(中時 )

108學測社會科出題界線模糊 答題… 區公所推一日遊 體驗善化農村風…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。