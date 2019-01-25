區公所推一日遊 體驗善化農村風光

善化區公所推出在地小旅行，邀請民眾過年期間來善化旅遊走春。突圍善糖文化園區，可觀賞舊火車頭、糖廠煙囪和園藝造景，也能體驗鳳梨土司等手工甜點。（李其樺攝）

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位於南科區的吉米主題公園，適合親子同遊拍照打卡。（李其樺翻攝）
善化區胡厝里彩繪村為在地知名觀光景點。（李其樺翻攝）

今年過年有9天連假，善化區公所推出在地小旅行，包括慶安宮、沈光文紀念碑、台糖善糖文化園區、胡厝寮彩繪村等在地人文景點，邀請民眾過年期間來善化旅遊走春。

善化區長方澤心表示，善化相鄰南科區，人文景點與自然地景豐富，如果是一日遊或半日遊旅客，建議可以來吉米主題公園拍照打卡，然後前往善化糖廠品嘗古早味紅茶和冰棒，也很適合情侶同遊。

方澤心表示，區公所推薦人文主題旅遊，民眾可前往胡厝寮彩繪村，觀賞在地藝術家彩繪作品，中午再前往百年古蹟慶安宮，欣賞傳統宗教文化，並體驗廟口美食；下午可前往沈光文光廊和沈光文紀念碑，瞭解在地人文與先賢事蹟。

此外，善化區公所也推出農村旅遊路線，民眾上午可前往溪美森林公園健行吸收芬多精，中午在善糖文化園區享用風味餐及鳳梨土司等在地甜點；下午可租借自行車，前往嘉北自行車道騎鐵馬，徜徉田園風光，觀賞曾文溪鐵橋遺址和夕陽美景。

方澤心表示，2月正值草莓季，過年期間來善化旅遊民眾可前往位於省道台一線旁的草莓園區體驗採摘草莓樂趣，然後前往善化啤酒廠觀光，下午遊覽慶安宮、吉米主題樂園，晚上可下榻南科贊美酒店，第二天可前往胡厝寮彩繪村、善化糖廠或善糖文化園區旅遊。

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