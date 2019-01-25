王金平明合體韓國瑜等5縣市長開招商會議

2019年01月25日 19:39 中時 楊佳穎

前立法院長王金平是否參選2020總統，動態備受關注；而王26日規畫出席「王金平之友會」高雄博愛分會成立大會，更將邀請420位企業家，在高雄與高雄市長韓國瑜、屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁及嘉義市長黃敏惠共同召開招商會議，以尋求投資機會。

「愛鄉、愛土、拚經濟」企業投資台灣南區招商會26日將在高雄舉行，共吸引超過400位企業家參與，由身為全國商業總會名譽理事長的王金平與理事長賴正鎰一同合辦。面對媒體詢問韓國瑜是否有表達感謝之意？王金平受訪表示，現在隨時隨地都有很多人要跟韓國瑜接觸、想到高雄投資，所以不曉得韓怎麼樣，「反正這400多家起碼有一些肯定會去投資，對高雄經濟發展也應該有多少幫助」。

由於王金平近期與韓國瑜互動熱絡，外界也稱兩人是藍營中最麻吉的一對。對此，王金平笑說，大家也是很自然的往來而已，「沒特別怎樣，該往來就往來」，而自己與韓國瑜有地緣關係，「他是我的父母官，所以接觸機會一定比較多，很自然」。

至於2020下一步將在農曆年後宣佈，韓國瑜是否知情？王金平表示，「是哪個日子沒人知道」，所以稱因緣成熟就是日子到了、日子到了就是因緣成熟了。談起「王韓配」是否會是一個因緣？王回「不可能嘛，怎麼會談這麼遠去」；此外，媒體也關心「王朱配」是否有可能？他則說，都不要談這些，「以後再說好不好」。

另一方面，王金平明也規畫出席「王金平之友會」高雄博愛分會成立大會，他指出，這是由800位各屆退休人士成立的後援會，「他們都自動自發、出於好意，跟我一點關係也沒有」，場面預期會很盛大，自己也會趕去參加、接受他們的好意，這也是大家對2020的一些期許及敦促；而先前北部已有成立一個「之友會」，2月16日晚間也會舉辦一個千人音樂會。

(中時 )