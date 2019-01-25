避免進香人車壅塞 拱天宮2月5日起交管6天

2019年01月25日 19:38 中時 巫靜婷

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮聞名全台，成為全國民眾春節走春祈福的重要信仰中心，屆時參拜人潮多、車流量大，避免交通阻塞，通霄警分局預計於2月5日至10日，農曆初一至初六，規畫部分路段實施交通管制，並執行防搶、防竊勤務。

警方指出，春節期間白沙屯拱天宮進香客眾多，為能有效解決進香車潮壅塞問題，白沙屯拱天宮新春祈福期間將實施交管，管制時間從2月5日至108年2月10日上午8時至下午6時止，不過會視人車狀況提前或延後。

管制範圍包括通霄鎮白沙屯鐵路平交道口西側道路至南港橋路段實施車輛單向通行管制、台1線拱天宮牌樓以南至啟新國中路口，依實際車流狀況，必要時外側一線車道管制供大客車停放。

警方提醒，管制期間白沙屯村內禁止大客車以上車輛進入，白沙屯村內停車場已滿時，將管制台1線與拱天路口及台1線與拱天宮牌樓路口，禁止自小客車以上車輛進入，請駕駛人沿台1線兩側路邊依序停放。未遵守交通管制規定者，將依《道路交通管理處罰條例》第60條第2項第2款規定處罰。

警方呼籲，前往進香民眾應發揮公德心並遵守交通規則，配合員警交通疏導管制措施，確實遵守各項交通管制事項，請勿違規停車，含臨時上、下貨物或任意穿越馬路等行為，勿因貪圖一時方便影響他人，以致發生交通事故。

警方將加強周邊交通疏導及人潮聚集地點違規停車驅離取締，以維交通秩序及順暢，建議民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往進香，避免因周邊停車空間不足而違規停車。

(中時 )