安古蘭另類漫畫獎 台漫雜誌《熱帶季風》入選

2019年01月25日 19:38 中時 許文貞

慢工出版社社長黃珮珊（圖中）為了配合雜誌中每一部漫畫作品的風格，使用不同的紙張印製。（許文貞攝）

每年國際漫畫盛事法國安古蘭漫畫節近日公布「另類漫畫獎」入圍名單，來自台灣「慢工出版社」的漫畫雜誌《熱帶季風》入選，成為33本之中唯三來自亞洲的作品，更是台灣繼《Taiwan ComiX》之後第二個入選「另類漫畫獎」的漫畫雜誌。

慢工出版社多出版「紀實漫畫」，猶如「漫畫版的紀錄片」，由漫畫家實際取才而來，單行本除了一般印刷，也有手工絹印的精裝本。去年起發行雜誌《熱帶季風》，邀請來自台灣和東南亞各地的漫畫家參與，目前發行第二期，為台灣漫畫注入全新能量。

黃珮珊曾在採訪中表示，雜誌取名「熱帶季風」，便是要強調其中的東南亞特色，「台灣其實也跟這些在季風帶的國家很像，慵懶的、慢慢的、亂亂的可能也髒髒的。」

黃珮珊表示，「像是不同民族織布的方式、街上流動的遊街小販、或是茶農製茶的過程，都讓我很想一一記錄下來。但我自己不會畫畫，所以就決定成立出版社，找到有趣的題材和漫畫家，把故事畫出來。」

法國安古蘭漫畫節自1982年開始頒發「另類漫畫獎」，獎勵獨立出版的同人誌（fanzines）和漫畫雜誌，今年是第38屆，選出來自11個國家的33本作品，得獎名單將於法國時間26日晚間揭曉，首獎獎金為500歐元。

法國安古蘭漫畫節是世界前三大漫畫節，每年有超過40萬人次造訪，今年為第46屆，舉辦「蝙蝠俠80年紀念展」、松本大洋30年展、義大利漫畫家米羅.馬那哈（Milo Manara）等展覽。今年終身成就獎更頒給以《犬夜叉》、《亂馬1／2》聞名的日本漫畫家高橋留美子，是繼大友克洋之後第二位獲獎的日本漫畫家，也是第二位獲獎的女性漫畫家。

(中時 )