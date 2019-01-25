他因「軟掉」性侵女網友不成 未料DNA卻驗出...

女網友喝了毒咖啡後精神恍惚，遭男子脫光猥褻，但事後女子下體卻驗出另名男子的DNA。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

一名梁姓男子日前與一名女網友及甘姓女友人到一處養殖場找劉姓友人聊天，直至隔日清晨，梁載甘女離去後，女網友因喝下摻有k他命的咖啡而精神恍惚，清醒時她驚覺自己遭性侵，向派出所報案。

據《聯合報》報導，梁男與劉男是舊識，梁先前透過網路認識了26歲的女網友。2014年11月4日，梁男邀女網友前往宜蘭遊玩，一行人與劉男在鐵皮屋聊天。翌日凌晨3時許，梁先載甘女離去後，女網友因喝了摻有k他命的咖啡精神恍惚，劉男帶她到貨櫃屋內的房間休息，並趁機將她衣物褪去，自己則裸身趴在她身上猥褻。

女網友清醒後驚覺自己遭性侵，向羅東分局廣興派出所報案，警方於養殖場找到女網友，並於現場起獲「毒咖啡」。女網友稱自己遭強暴2次，宜蘭地院審理後，依共同犯以藥劑強制性交未遂罪判梁與劉各5年6月、6年徒刑。但後檢方與2人皆上訴。

劉男稱，他在性侵的當下「想到老婆就怕得不舉」，生殖器根本無法進入女方下體，且因無法證明劉男與梁男泡獨咖啡給女子，又女子已與劉男民事和解，高等法院依乘機性交未遂罪判劉1年8月徒刑，緩刑4年。

梁男則因事前有與女網友發生性關係，且於女方下體驗出梁男DNA，法官認為女子是因認為梁男邀她到宜蘭遊玩，卻不告而別，害她遭劉猥褻，才會改稱｢我覺得我被騙、被他設計」，因此判決梁男無罪。

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(中時電子報)

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