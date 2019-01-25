迎戰中國巨浪-3 美哥倫比亞戰略核潛2031首航

2019年01月25日 19:55 中時電子報 盧伯華

最新一代美國海軍哥倫比亞級戰略導彈核潛艦，將攜帶最尖端的隱形技術、靜音設計、電力驅動推進與全新潛射彈道導彈與巡航導彈，在2031年進行首次戰略巡航，以應對中共海軍新式潛射核武器巨浪-3彈道導彈的挑戰。

據《權威戰士》(Warrior Maven)網站報導，美軍新一代哥倫比亞級戰略導彈潛艦是為確保美國可以在遭到核攻擊後進行反擊的能力，到去年夏天為止，其相關設計已公布了至少4分之1，同時在系統規劃也獲得重大進展，其中包括更難以偵測的電力驅動系統、新型潛射三叉戟II D5彈道導彈及發射筒倉。

美海軍海上系統司令部(Naval Sea Systems Command)發言人考區(William Couch)說，哥倫比亞按計劃將於2021年開始建造，預計2027年交付海軍，到2031年進行首次戰略巡邏任務。而誠如美海軍主管官員所說，將會在建造、測試與交付工作上爭取更多時效。

報導說，中國的巨浪-3型潛射導彈在去年11月的試射時引起了國際關注，專家分析它能擊中美國本土部分地區，這使得美軍的核威懾力量發展更值得關注。因此，正在進行設計的哥倫比亞級潛艦將使用前所未有的靜音技術、武器、聲納和推進系統等等，其中一部分就是為了應對這種威脅。

海軍官員表示，哥倫比亞級將配備電力驅動系統，與現有潛艦上使用的機械驅動是完全不同的推進系統。美國國會研究處的報告指出，現役的俄亥俄級潛艦使用核反應器產生熱能，再以蒸汽渦輪的動力透過減速齒輪來推進船艦，但哥倫比亞級潛艦不是透減速齒輪推進，而是以蒸汽渦輪發電，再以電力驅動電動機推進船艦。這些改進是因為對手已獲得更先進的聲納與探測技術，美國必須維持技術優勢，而哥倫比亞級潛艦的電力驅動系統將比俄亥俄級的機械驅動系統更安靜，隱蔽性也更高，能源使用效益較高。

報導指出，按目前規劃，哥倫比亞級潛艦為560英尺長，配備16枚三叉戟II D5潛射彈道導彈，以44英尺長的導彈管發射。潛艦還將使用具有靜音效果的X形船尾配置，它還能改善推進器的機動能力。在潛射彈道導彈部份，將裝載升級版三叉戟 II D5LE，這種三級導彈射程為4000海里，使用改良型Mk-6導引系統，可以攜帶多枚核彈頭。

此外，哥倫比亞級潛艦的研究設計包括原型製作、技術應用和導彈管設計已經進行了數年。雖然新潛艦是取代現有的俄亥俄級潛艦，但哥倫比亞級將包括許多前所未有的新技術以及不同的設計配置，預計新一代潛艦將可服役至2080年代以後。

(中時電子報)