一個鏡頭6萬5千隻龍《馴龍高手3》使用這項科技

2019年01月25日 20:02 中時 潘鈺楨

MoonRay讓每一個畫面和細節變得更清晰。（UIP提供）

《馴龍高手》系列電影最終章《馴龍高手3》由第三度擔任編劇和導演的迪恩戴布洛伊，根據葛蕾熙達柯維爾創作的不朽童書系列，寫出這個令人意想不到的全新故事，並且率領大師級的幕後動畫團隊和全明星卡司三度回歸，由為小嗝嗝配音的傑巴魯契，以及為亞絲翠配音的艾美莉卡弗瑞娜領銜主演。

其他配音明星還包括凱特布蘭琪、傑瑞德巴特勒、喬納希爾、克莉絲汀薇格、賈斯汀拉普、克里斯多福米茲布拉斯、克雷格弗格森，以及為艾瑞特之子艾瑞特配音的基特哈靈頓。全新加入的配音明星則是奧斯卡獎得主莫瑞亞伯拉罕，他為葛林魔配音，這個全新角色威脅要摧毀博克島的人類和他們的龍所珍惜的一切。

MoonRay是一種革命性的光線追蹤工具，它的功能是替動畫影像打光，同步進行彩現的過程。這是一個超好用的工具，它能夠把動畫影像中的光線當成真實世界中的光線進行運算，模擬不同物件的形狀是如何從布料和各種表面反射光源。MoonRay能為一場戲份注入數十億條光線，並且根據這些光線在真實世界映照的軌跡，呈現出逼真的光影效果。在製作電腦動畫的過程中，這個階段能夠讓數位影像呈現出栩栩如生的效果。編導迪恩戴布洛伊解釋這個過程，他說：「MoonRay是為這部動畫電影打光的先進工具，這也是動畫製作的最後一個階段。克里斯德法利亞成為夢工廠動畫公司總裁的時候，工作人員仍在研發這項工具，但是兩年後才能夠真正派上用場。他提出一個要求，那就是盡一切可能讓《馴龍高手3》能夠使用這項工具。」

MoonRay不但能夠讓每一個畫面和細節變得更清晰，也能讓動畫師設計全新的元素，這項創新的工具第一次打造出超逼真的火焰。片中的龍不但能夠噴出或吐出火焰，許多在博克島和新博克島的戲份，都是由片中的各種火源打光，其中包括蠟燭、火把、龍火，甚至一盞火焰吊燈。

MoonRay光線追蹤工具提供的全新創作自由，不只是在這部電影龐大的規模中看得見，而且也體現在全片各種細微的細節。舉例來說，《馴龍高手3》總共有兩千個獨一無二的角色配件，包括頭髮、衣物和飾品。光是博克島上的打鐵舖就包含了1,097件獨一無二的道具和物件。就連小嗝嗝的房子都有756根釘子。MoonRay讓動畫師在片中呈現超繁複的細節，比如說，小嗝嗝穿的盔甲是用沒牙脫落的3,620個鱗片縫製而成。電影裡一個龍國秘境的鏡頭，就出現了6萬5千多隻各形各色的龍，比片中的任何鏡頭都更多。除此之外，龍國秘境總共有令人難以置信的6千8百萬顆蘑菇和7千9百萬塊珊瑚。

總監戴夫沃弗爾德說：「我們希望片中的世界是片中角色的延伸，我們更希望觀眾能夠對片中的一切注入感情。你絕對想不到先進科技竟然能夠在故事中傳達情緒和情感，但是這絕對是真的。」故事從一個維京族少年和一隻叫夜煞的凶猛巨龍之間，建立起令人意想不到的深厚友情之後展開，描述這對好麻吉在各自的成長過程中，踏上一場驚險刺激、感動人心的冒險旅程。電影1月30日在台上映。

(中時 )