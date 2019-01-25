馬英九：蔣介石對台灣也有功

2019年01月25日 20:07 中時 季節

POPRadio《POP大國民》邀請前總統馬英九接受主持人蔡詩萍專訪，對於近日文化部長鄭麗君遭資深藝人掌摑，後續議題發酵，馬英九談到兩蔣總統時指出，政治人物怎可能只有功或過？他認為蔣介石對於帶領台灣抗戰勝利，領導、建設台灣「這都是有功的」。

馬英九認為「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」。他認為如果沒有蔣介石，「台灣就沒了」。對於民進黨政府認為228事件與白色恐怖的加害者就是蔣介石，馬英九指出，從當時的文獻「都找不到蔣介石下令鎮壓」，當時蔣對白崇禧指示是「從寬處理,不得報復」。馬英九也認為，雖然蔣介時並未親自下令，「他當然有責任，但不能說是元兇」。

中正紀念堂去蔣化議題，馬英九認為應是「各取所需，各自表述」。他指出，2008年將「大中至正」改成「自由廣場」時曾表示牌匾問題要依法處理，而「大中至正」將依民意反映。最後因中正紀念堂設置條例明定，館所名稱是法定，如要更名則須修法。因此當他擔任總統時，選擇維持中正紀念堂名稱，但保持自由廣場題字。

對於文化部擬修法進行中正紀念堂的轉型正義，馬英九則直言「這我就擔心了，會引發很大爭議」。

至於中正紀念堂是否要拆除？或如何拆除？如何達成轉型正義？馬英九則表示，蔣介石對台灣的功大於過「有個紀念堂不為過」。但他也提議，可以在中正紀念堂內放置一些遭受批評的事件，如此則達到功過並陳。

藍營對此議題的態度為何？馬英九重申，歷史部分知道有不同看法，可以討論。他舉出鄭成功統治台灣22年，「算不算是台灣變成中國的一部分」？是明鄭還是鄭氏王朝？馬英九表示，「歷史上容許不同看法」，應該攤開來檢視。

(中時 )