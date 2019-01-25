賺紅包錢！上班族過年兼差，最想做這個行業...

2019年01月25日 20:21 工商 劉馥瑜

在萬物皆漲，只有薪水不漲的年代，根據1111人力銀行25日公布的最新調查，高達7成6上班族今年春節有意兼差，主要想從事餐飲服務業、年貨大街銷售、超商店員、外送快遞等短期工作，目標1個月幫自己加薪逾1.1萬，搶賺過年財！

1111人力銀行副總經理何啟聖說，年節期間短期兼差，在不影響現職工作的情況下，以「時間少、薪水高」的工作較受上班族青睞，其中，餐飲業因排班彈性，年貨大街銷售則是時間短、時薪高，是許多上班族年節兼差的首選。

為了解上班族年節兼差意願，1111人力銀行日前調查逾千名求職會員，結果發現，今年農曆春節前後，有7成6（75.84％）上班族有意兼差，想兼差的三大主因，分別是正職薪水不夠用、節慶工作機會多，以及累積存款／增加儲蓄。

進一步分析，發現民生服務業從業人員，年節期間兼差意願最高，百貨販售業則意願最低。調查並顯示，多數上班族春節想從事的工作，依序是餐飲服務、年貨大街銷售、行政／助理、超商店員及快遞外送人員，估計節慶前後近1個月，想靠兼差增加11,161元收入。

何啟聖說，過年前後是餐飲服務人力需求高峰，主要因應年底聚餐及尾牙商機，餐飲業普遍會釋出大量短期人力需求，從1111人力銀行資料庫來看，截至2018年12月，線上有近8.6萬個兼職工作機會，其中餐飲服務業為最大宗。

此外，1111調查顯示，上班族過年期間的主要花費，光是紅包／孝親費就占了逾6成（62.08％），其次是休閒育樂花費（11.9％），再來是外食聚餐花費（8.74％），其中，紅包平均要支出14,366元，以此次調查的上班族平均薪資計算，相當於薪水的36％都要拿來包紅包。

上述調查時間自2019年1月10～24日，總計回收有效樣本數1,076份，在95％信心水準下，誤差值為正負2.99個百分點。

(工商 )