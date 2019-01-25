北市確診今年首例腸病毒併發重症

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台北市今確診今年首例腸病毒感染併發重症，個案為2歲幼童，本月4日開始發燒、口腔潰瘍，就醫並住院治療，6日出現步態不穩、嗜睡、肌抽躍、心搏過速等症狀，轉至加護病房觀察，經衛福部疾病管制署檢驗感染型別為克沙奇A10型，目前已康復出院。

依健保資料顯示，北市近3周腸病毒門急診就診平均為1115人次，高於北市流行閾值1000人次，仍處於腸病毒流行警訊期間。北市衛生局疾病管制科長歐佳齡提醒，腸病毒可經由飛沫、糞口、接觸到病人鼻涕等分泌物傳染，平時宜注意勤洗手，並以稀釋漂白水擦拭居家及玩具，避免家中成員交叉感染。

教保育機構應每日以500ppm(100cc漂白水＋10公升清水)稀釋漂白水消毒課桌椅、玩具、門把、遊樂設施、娃娃車、保健室、尿布檯及廁所，公共場所消毒重點應包含手扶梯、手推車、電梯按鈕、遊樂設施及哺乳室等。

北市衛生局呼籲，5歲以下幼兒為併發重症高危險群，接觸幼兒前應洗手、換上潔淨衣物，寒假期間生病孩童應避免出入公共場所，同時應留意腸病毒感染併發重症前兆（嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快），掌握黃金治療時間，務必儘速至腸病毒重症責任醫院（北市共10家：台大、北榮、三總、北醫、馬偕、國泰、新光、聯醫和平婦幼院區及陽明院區、萬芳）或大醫院就醫。

有關腸病毒相關防治資訊，可於北市衛生局網站(https：／／health.gov.taipei)／主題專區／疾病防治／腸病毒疫情資訊查詢，或撥防疫專線02-2375-3782洽詢。

(中時 )

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