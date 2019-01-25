向洪秀柱拜年PO合照破冰？朱立倫這樣說

2019年01月25日 20:12 中時 楊佳穎

朱立倫晚間出席「廣恩老人養護中心年終忘年會」活動。（朱立倫辦公室提供）

前新北市長朱立倫今在臉書PO出向前國民黨主席洪秀柱拜年的合照，還笑稱「有人說我們是最萌身高差」「洪阿姨交代要拍美一點才行」，一別過去「換柱」風波。朱立倫晚間受訪則說，其實兩人上個月才見面，今天是去送春聯，祝福柱柱姐豬年諸事大吉、諸事平安。

朱立倫今在臉書PO出照片「向柱柱姐、洪阿姨拜年」，並讚洪秀柱的氣色極佳、看起來「水水」。對於稱洪秀柱「阿姨」是否把人家叫老了？朱笑說，自己從過去擔任立委開始就叫她洪阿姨，「她習慣了，今天也很開心」，還不忘要求照片要拍美一點，是典型柱柱姐的風格，「因為大家習慣叫柱柱姐，我還是配合一下」。

至於公開合照，是否意味「破冰」？朱立倫說，其實兩人常見面，這個月是因為正好春聯出爐，就給洪秀柱拜個年。媒體追問，兩人是否有合作可能、「朱洪配」？朱則說，都沒談到這些，只是互道新年恭喜；而4年前的情況洪秀柱非常理解，未來也還需要洪主席，無論是黨內或未來大選、後續事情，相信洪都會給予很多指導跟幫忙。

由於前立法院長王金平日前也親自登門拜訪前總統馬英九、贈予新書，外界戲稱國民黨流行破冰和解；朱立倫則重申，國民黨就算團結一致要爭取2020勝選，都相當辛苦，所以沒有任何不團結的空間，更重要的是希望不斷改革、有新的作法，以爭取民眾認同，「所以目標是爭取勝選，能改善台灣的經濟、兩岸關係，讓民眾能過好日子」。

(中時 )