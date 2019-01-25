謝金晶墓園圍爐 朱海君豬年拚二寶

2019年01月25日 20:23 中時 蔡琛儀

陳淑萍(右起)、朱海君、謝金晶、鄔兆邦逛年貨大街。(豪記提供)

陳淑萍(右起)、朱海君、謝金晶、鄔兆邦拜霞海城隍廟。(豪記提供)

朱海君25日帶著師妹謝金晶、陳淑萍與師弟鄔兆邦一票豪記唱片歌手，相約逛年貨大街拜月老，謝金晶說，自從父親豬哥亮過世後，今年她第一次能在台灣過年，除夕會先和家人祭祖，再與哥哥謝順福一起到墓園，帶著豬哥亮生前最愛的滷豬腳、滷肉飯等，陪伴老爸一起圍爐。以往過年時，豬哥亮總會帶著她到各大廟宇拜拜，且爸爸拜拜前都會有先洗頭的習慣，因此她近日還夢到陪爸爸去洗頭。

日前朱海君推出新輯《思念來借過》，謝金晶也出輯《月娘的情話》，陳淑萍與鄔兆邦也分別推出新輯《你我之間》與《風雨情路》，四人忙裡偷閒採買年貨，身為人妻的朱海君提點逛年貨大街先列預算，以免當場失心瘋。

此外她還特別帶著單身的謝金晶與陳淑萍到霞海城隍廟拜月老，一直期待結婚的謝金晶許願希望豬年能夠終結單身當人妻。

談到新年新希望，朱海君表示，常看到五歲女兒一個人在家對著娃娃講話，看起來相當孤單，因此希望今年可以和老公NONO再拼一胎男寶寶，目前兩人床事正常，她也積極替老公補身體。她也笑說，如果今年能入圍金曲獎，將大方送出NONO的雞排店免費兌換券，若成功摘金就加碼送飲料，如又順利懷孕，她打趣說，考慮降低雞排店的加盟費。

她也開心透露，目前老公有10多間雞排店，今年在英國倫敦的海外加盟店也即將開幕，盼未來國內、外加盟店能達300間。

(中時 )