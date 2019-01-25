22元竟是學童午餐費！長期支持民進黨的他超心寒

雲林縣學童營養午餐。（圖／中時資料照）

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中時電子報

學童午餐費一餐多少錢？雲林縣只給了每人22元的預算，但全國餐費預算平均值是45元。雲林縣學童只值22元的午餐？熱血菜農林佳新在臉書PO文，才曝光原來縣政府這麼惡劣，還好雲林縣換黨執政，與全國平均值的差額23元，林佳新說，新縣長張麗善承諾縣政府會負責補足。

林佳新說，「在雲林縣我們反映幾年幾十次了，孩童營養午餐的事」，「我們號稱農業首都，可我們的孩子一餐食材費才18塊！怎麼煮你教我？」，而且縣政府只補助一名廚工，他女兒的學校有500名學生，至少需要2名廚工，長期以來的食材費18元，還得把生意人要賺的錢算進去，最後，「我們小朋友能吃到幾塊錢的食材？」

農委會要求學童午餐食材要符合四章一Q原則及採用本土食材，林佳新說，太假了！學校午餐的問題，家長們已反映多年，終於，數年前，當時的縣長李進勇把餐費從18元調漲到22元，林佳新秀出一張問卷調查，寫到每月至少一次國產魚讓孩子頭好壯壯，林佳新說，「這種屁話都敢寫出來」！

林佳認為，雲林縣政過去根本把雲林兒童當成二等公民，這種縣長如何讓人服氣？他要問，縣政府的錢花到哪裡去了？「孩子都吃的問題都無法解決了我還支持個鳥毛！」

林佳新說出自己與政府打交道的經驗，跟民進黨執政的縣政府反映好幾年，不見改善，但現在，「我們電話反映一次人家是立馬答應改善，而你們是反映到死都不改變只是敷衍…這種對比叫我們怎麼能不心寒！」

(中時電子報)

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