大老闆搶見韓國瑜 商總龍頭26日率450多家企業南下覓地

2019年01月25日 20:31 中時 盧金足

「會場大爆滿，椅子不夠，我自己可以搬板凳！」450多名大老闆為跟上全國商業總會理事長賴正鎰26日南下與高雄市長韓國瑜會面機會搶破頭，本來預定200多人，沒想到報名秒殺，還爆滿到450多人，其中，因中美貿易戰稅率問題，很多家具業者想遷廠回台灣，受「韓流」影響，業者希望投資高雄，此行要請韓國瑜幫忙找土地，爭相想到高雄發大財。

賴正鎰表示，六都首長都喊出全力拚經濟，很多企業陸續與韓國瑜接觸，釋出投資意願，他安排26日下午3時率全國商業總會的會員，到高雄與韓國瑜座談，試試南部的投資水溫。

「太熱烈了！」賴正鎰說，本來預計一團大約200人，但開放報名不到10天，會員企業家報名人數爆量到450多人，是歷年來罕見參訪盛況，因為與高雄市政府洽談時，原預定200多人座談會場，卻增加1倍多。

因為場地有限，很多擁有跨國企業的大老闆直說，「沒關係，沒有椅子，我自己搬板凳來坐！」與韓國瑜座談不落人後，對如何在高雄投資「人進來、貨出去，高雄發大財」對到高雄擴大事業版圖興致勃勃。

賴正鎰表示，周六率會員企業到高雄市座談，同場出席的還有台南市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣等5縣市首長，對能帶來就業機會及投資動能產業界，說明產業規畫及政策願景。

「台灣受惠中美貿易戰轉單回流，經濟也邁向高成長！」賴正鎰強調，建商嗅到房市春燕大力推案，高雄房地產百花齊放，台灣去年底九合一選舉藍軍大勝，未來兩岸之間將會緩和一點。

他說，民進黨身為執政黨，去年選舉挫敗教訓之後，提政策應會很小心，分析綠營挫敗，包括一例一休、年金等改革太多等原因，這種政策對所有的企業、老百姓而言，成本增加很多，而且，一般家庭薪水3萬，過去可以領到4萬，因為有1萬的加班費，現在1萬加班費不見了，只剩3萬，誰會和錢過不去。

下屆總統與立委可能會合併選舉，選前應不會提太多不利政策，按照這種政治的氣溫，很多企業界重燃投資信心，高雄在韓國瑜號召下，成為產業界投資的熱門選擇。

賴正鎰說，市場的心理壓力，兩岸是關鍵問題，到底兩岸會走到那裡去？大家都很擔心，按照九合一大選後，兩岸現象看起來緩和多了，「到大陸我已經聞到那個味道！」覺得兩岸官方高層交流應該漸漸在恢復中。

此外，針對中美貿易戰，賴正鎰說，現在還正在談判，不過因為美國總統川普是生意人，他也是生意人，應該比較清楚生意人的想法，達到目的就好了，所以他認為中美貿易戰應該很快會有一個結果。

(中時 )