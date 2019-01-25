台北少觀所 春節前夕舉辦懇親活動

2019年01月25日 20:35 中時 陳俊雄

台北少年觀護所結合台灣更生保護會新北分會、更生少年關懷協會及新北市政府毒品危害防制中心，25日上午9時至11時舉辦春節懇親活動，少觀所長張龍泉也勉勵少年，並感謝家長能在嚴寒的天氣下蒞所參加面懇，實際的擁抱及面對面的關懷，是少年最大的渴望與幸福。

另外，隸屬於更生少年關懷協會616少年夢工廠的「未來咖啡館」，提供曾進入少觀所的少年出所後的職場中繼站服務，讓來過這裡的青年都能航向擁有夢想與目標的未來。取名為616少年夢工廠，是希望青少年有事沒事都可以來蹓一蹓(616諧音)，一如影片簡介中曾因吸毒被關的少年栗子，出所後重新出發，找到自己的夢想—即興饒舌歌手，盼以不攻擊、不批評風格傳達正面能量。

栗子也在現場即興演唱創作歌曲「19」和「記事夢」：「青春轉著像顆陀螺，櫥窗不對等的那個我每天跪地跪著，踏回光明時回頭看著說著像一場夢，跳脫那虛假的夢境，才發現都是命運，往前衝的動力。」

會場處處可見少年與其家屬的淚水擁抱和歡喜笑顏，一起享用著更生保護會及社會善心人士捐贈的餐盒及餅干，該所少年阿明(化名)含淚表達，6年沒有看過爸爸，沒想到卻在少觀所看到爸爸的眼淚與愛，好希望未來不會再有少觀所的存在，讓這個社會沒有壞小孩。

小玲(化名)因誤交損友，缺錢花用，跟著朋友一起做壞事，最終失去自由被收容入所，離開原以為不愛的爸爸，但收容期間才知最想的是「爸爸」。

平平(化名)花了好幾天設計卡片，要讓母親知道，自己真的錯了且沒有浪費時間，以前不該貪玩亂交朋友，透過卡片想要告訴母親，千萬不要放棄自己，請原諒這次的失誤，會與法官約法三章請求責付回家，要回去乖乖上課、聽媽媽的話，不再晚回家，沒有親人及自由的日子，機關再好都沒有家的溫暖。

在場每位少年都想將他們最好的一面獻給家人，祈求親人的原諒，也期待社會能體會他們失足之恨，給予從新再來的機會，活動在擁抱及淚水中圓滿結束。

(中時 )