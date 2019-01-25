中市春節公車不打烊 2／1起計程車加成收費

2019年01月25日 21:08 中時 盧金足

春節連假交通不打烊！中市府25日表示，春節市區公車照常服務，2月4日(除夕)至2月10日(初六)公車班次適度調整，首班及末班車維持原核定假日時刻發車；春節計程車運價加成措施2月1日至2月10日實施，計程車一律啟用「春節費率」，每趟次加收50元，2月11日起恢復原規定收費。

交通局長葉昭甫指出，台中市自2月1日凌晨零時起至2月10日24時止，實施春節計程車運價加成措施，每趟次加收50元自動計入車資，計程車全面換新表，乘客需依計費表跳表金額支付車資，計程車需使用新式計費表內建功能選取「春節加成」模式。

計程車司機如未選取「春節加成」鍵者，僅能依跳表金額向乘客收費，不得額外加收，乘客只要支付計費表上所顯示的車資，避免計費表顯示車資後又額外加收費用產生爭議。

葉昭甫說，為使辛苦的公車司機返家過年，市區公車於2月4日(除夕)當日14時至24時班次減半，末班車時刻不變；2月5日至2月10日期間，將依各路線班次多寡分為四個級距調減發車班次。

市府鼓勵民眾使用大眾運輸，改善熱門景點的聯外與周邊道路交通壅塞，行經鐵、公路場站、機場及風景遊憩區各線公車，機動調配班次，便利民眾前往包括高美溼地、科博館及台中各地遊玩。

(中時 )