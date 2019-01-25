萬華飯店逼真消防演練外國旅客搶圍觀

2019年01月25日 20:31 中時 陳鴻偉

北市消防局因應春節，加強與各飯店間的消防編組演練。（陳鴻偉翻攝）

北市消防局24日舉辦消防演練，為求過程逼真，特別萬華知名的四星飯店合作，動員20多部各式消防、雲梯車，以及200多名消防人員參與，模擬坐擁750個房間的大飯店樓層火警時，如何配置水線及高樓救災，由於相當逼真，吸引大批住房的外國旅客圍觀、拍照，稱讚台灣的消防員認真又專業。

北市消防局指出，當天消防演練的情境，飯店9樓客房因過度使用電源，造成插座短路起火，火勢及濃煙迅速蔓延，適逢春節期間，飯店訂房幾乎全滿，全棟有近千名的房客，稍有慎就將釀成巨災，狀況十分危急。

飯店員工接受指示，先以電話視訊119APP進行通報，並啟動火警發信機，按照平時自衛消防編組任務分工，從事通報、滅火、避難引導、安全防護及救護，展開各項搶救及逃生行動。

不久之後消防、救災車陸續抵達現場，執行人命搜救、滅火搶救及救護。所有演練項目包含「飯店自衛消防編組演練」、「鐵捲門破門搶救演練」、「傷患救護演練」、「高空作業車救援及射水滅火演練」及「垂直救援演練」等。藉由此次演練提高飯店業者及員工火災搶救應變能力，並強化消防同仁部署搶救效能，維護民眾生命財產安全。

消防局表示，為提供民眾旅遊住宿安全，平時便要求本市各飯店業者，依規定辦理自衛消防演練，更希望春節期間，加強重視飯店的應變能力及防火管理觀念。

(中時 )