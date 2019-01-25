SBL》滾球出界又砸看板 達欣遭台啤慘電

達欣從開賽就落後兩位數到終場，幾乎沒有真正反擊餘地。(中華籃協提供)

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中時電子報
／天母報導

整場比賽都受裁判尺度影響的台北達欣，先是梅約故意把球「滾」出界外吞下技術犯規畢業，接著蘇翊傑也因怒拍紀錄台前廣告看板被吹T，達欣最後以91比108慘遭台啤修理，目前10勝11敗，戰績續居第5，勝率跌到5成以下。

「我們一開始設定先用單洋將對付台啤快速球風，事實證明是錯的，才在首節就被大幅拉開，」達欣總教練范耿祥賽後表示，「我反而認為裁判沒在控制比賽，只是我們球員情緒失去控制，對方犯規還比我們多，我們卻自亂陣腳。」

台啤一開賽就賞給達欣10比0猛攻，甚至擴大領先差距到20分以上，儘管達欣第2節打出14比0回應，卻最多只能追到11分，雙方打到末節，始終無法追上的達欣，情緒明顯逐漸失控，尤其是15日手感欠佳的達欣洋將梅約。

梅約在進攻時跟台啤前鋒張羽霖糾纏在一起，結果被吹雙方犯規，不服判決的梅約，直接把球滾出界外，換來技術犯規與犯滿畢業，接著打到最後2分11秒，換成蘇翊傑在換下場時猛拍廣告看板，這個技術犯規卻記在板凳席上。

台啤此役打出優異攻守節奏，特別在防守上，確實把梅約、林宜輝兩個達欣主要得分點守死，台啤總教練周俊三說：「賽前我們就設定防守梅約、宜輝兩人的防守策略，看來效果不錯，我不斷跟球員提醒，我們想要贏球還是靠防守。」

愛德攻下全隊最高22分，外加6籃板、3助攻，蔣淯安也拿16分、8助攻與3籃板，成力煥16分，王子綱與塞瑟夫各有12分，展現得分點平均的一面，蔣淯安說：「我們充分做到三哥要求，開賽又開得很漂亮，才有辦法贏球。」

(中時電子報)

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