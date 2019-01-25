《甄嬛》女星母車禍亡 肇事者曝光竟是酒駕網罵翻

譚松韻曾飾演淳貴人一角。（圖／翻攝自譚松韻seven微博；Youtube）

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中時電子報
譚松韻上節目談父母片段被瘋傳。（圖／翻攝自秒拍）
警方透露已抓到撞死譚松韻母親嫌犯。（圖／翻攝自平安敘永微博）

28歲大陸女星譚松韻曾在《後宮甄嬛傳》中飾演天真單純的「淳貴人」，昨(24日)經紀人透露譚松韻的母親遭遇車禍，和死神奮鬥多日後仍在本月23日離世，四川瀘州市敘永縣公安局今下午宣布已抓到撞死譚母兇手，據知他肇事前曾有飲酒行為，引來網友痛罵又是酒駕害了2個家庭。

影片》譚松韻上節目談母親
《甄嬛》女星跨年後消失23天 曝原因「媽媽車禍去世」

經紀人昨發文透露，譚松韻在發了跨年祝福那則微博後便遇上家庭巨變，譚母與2位友人聚餐後在路邊被車撞上，譚松韻為此急忙回老家，日夜在病床邊照顧母親，更暗自祈禱為了媽媽的健康，願意拿生命裡所有的東西交換，未料譚母仍在20多天的搶救後宣告不治。

今下午，四川瀘州市敘永縣公安局透過官方微博「平安敘永」表示，事件發生後便鎖定一名28歲的馬姓男子，且多次勸對方投案，本月2日馬男自首，經血液與毛髮抽樣檢測後，確定馬男犯案曾喝過酒，目前馬男被羈押在看守所，全案偵辦中，網友則氣憤說：「肇事者居然喝酒還開車，自己不把命當命就算了，別出來禍害人行不行」、「都要過年了，得多傷心啊，必須嚴懲，一下子害了兩個家庭」、「好心疼譚松韻，多大的打擊」。

而譚松韻過去上節目談父母的片段內容也被熱傳，她透露當年為了上北京電影學院重考，自己內心很過意不去，親友也不看好，父母扛了沉重經濟壓力沒跟她說，媽媽還為了讓她安心，放話說：「只要是妳想要的，我們砸鍋賣鐵都會給妳」，讓譚松韻在節目中淚崩，可見和雙親之間的好感情。

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時電子報)

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