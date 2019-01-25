中市警與鄰里長攜手合作 寒夜尋回走失老婦

2019年01月25日 20:40 中時 盧金足

近日晚間冷鋒來襲，氣溫驟降，台中市警察局第六分局市政派出所接獲江姓民眾緊急報案指稱，其母親晚上用完餐，欲將廚餘拿去環中路三段一帶回收，隨後就不知去向。台中市警察局第六分局分局長陳武康聞訊後，立即指示各單位擴大搜尋範圍，並透過各所鄰里長社群軟體聯繫平台，發布及推播失蹤者訊息及相片，期能藉由社群軟體的即時傳播，迅速協助轉發協尋相關資訊，動員熱心人士一起尋人，希望在最短期間內找回江母。

派出所員警接獲報案後，立即通報所屬線上警力加強協尋，但隨著時間流逝，惟恐江母因失智症愈加遠離案發地點難以尋覓，另考量氣溫隨著夜色愈來愈冷，為避免意外發生，所長謝俊雄隨即陳報分局請求支援。

陳武康也立即指示各單位擴大搜尋範圍，透過各所鄰里長社群軟體聯繫平台，發布及推播失蹤者訊息及相片，動員熱心人士加入尋人。

幸好在晚間十時，有民眾在中科園區門口發現一名老婦人來回踱步、似乎想去哪卻迷了路，當時恰巧手機收到轉發的協尋資訊，手機內傳來的相片與來回踱步老婦人極為相似。

經進一步比對，發現確實是群組推播協尋中的江老太太，該處距離報案地點將近七公里遠，在警民緊密合作下，就在分局發布協尋訊息不到1個小時內，警方順利的找到江母並由市政派出所帶回通知家屬。

家屬接獲市政所通知後，趕忙接回江老太太，一家人感謝警方不辭辛勞透過各種管道協尋，迅速找到老人家，對於警方發揮尋人超級任務的精神深表謝意，在歲末寒冬之際，特別感受到人民保母關懷的溫暖。

(中時 )