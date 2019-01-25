中市警與鄰里長攜手合作 寒夜尋回走失老婦

走失的老婦（中）在台中市警察局六分局員警與鄰里長聯繫平台協助下，終於找到人，順利與家人團聚。（盧金足翻攝）

友善列印
中時

近日晚間冷鋒來襲，氣溫驟降，台中市警察局第六分局市政派出所接獲江姓民眾緊急報案指稱，其母親晚上用完餐，欲將廚餘拿去環中路三段一帶回收，隨後就不知去向。台中市警察局第六分局分局長陳武康聞訊後，立即指示各單位擴大搜尋範圍，並透過各所鄰里長社群軟體聯繫平台，發布及推播失蹤者訊息及相片，期能藉由社群軟體的即時傳播，迅速協助轉發協尋相關資訊，動員熱心人士一起尋人，希望在最短期間內找回江母。

派出所員警接獲報案後，立即通報所屬線上警力加強協尋，但隨著時間流逝，惟恐江母因失智症愈加遠離案發地點難以尋覓，另考量氣溫隨著夜色愈來愈冷，為避免意外發生，所長謝俊雄隨即陳報分局請求支援。

陳武康也立即指示各單位擴大搜尋範圍，透過各所鄰里長社群軟體聯繫平台，發布及推播失蹤者訊息及相片，動員熱心人士加入尋人。

幸好在晚間十時，有民眾在中科園區門口發現一名老婦人來回踱步、似乎想去哪卻迷了路，當時恰巧手機收到轉發的協尋資訊，手機內傳來的相片與來回踱步老婦人極為相似。

經進一步比對，發現確實是群組推播協尋中的江老太太，該處距離報案地點將近七公里遠，在警民緊密合作下，就在分局發布協尋訊息不到1個小時內，警方順利的找到江母並由市政派出所帶回通知家屬。

家屬接獲市政所通知後，趕忙接回江老太太，一家人感謝警方不辭辛勞透過各種管道協尋，迅速找到老人家，對於警方發揮尋人超級任務的精神深表謝意，在歲末寒冬之際，特別感受到人民保母關懷的溫暖。

(中時 )

萬華飯店逼真消防演練外國旅客搶… 男大生求愛學妹「寒假也要＊你」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。