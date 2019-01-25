謝長廷：在假消息激將 羞辱下不會考慮下台

2019年01月25日 20:57 中時 黃菁菁

駐日代表謝長廷25日在代表處與駐日記者茶敘時表示，最近也有很多假消息需要澄清，說我跟國安高層溝通不良，所以副代表被換掉，說高層不滿意我，派蔡公使來架空我，這些都是假消息，無中生有。他強調，在假消息激將、羞辱下是不會考慮下台的。

謝長廷表示，我每次回去都見到總統、國安高層，每次都會報告、說明現在日本遇到的問題和我們在做的事情，其實無所不談，沒有什麼溝通不良的問題。我在這裡也有機密電話，跟部長和總統都可以通電話，我們也通了幾次，說跟高層溝通不良，完全不是事實。

有關蔡明耀公使要派駐日本擔任副代表之事，謝長廷表示，那是因為台灣法律修改，日本可以有1個政務任用的公使，蔡公使他的工作經歷、幹勁、企圖心都受到肯定，他來當然是1個助力。這個人事安排其實早就決定了，發表前曾告訴我，有徵求我的意見，我也告訴部長，「歡迎，但是我現在要做的還有我的方針希望他能了解，來了以後要配合。」

有關副代表郭仲熙任期未滿便要調回台灣一事。謝長廷表示，他目前是擔任政務和新聞以外的督導，包括經濟、教育、科技、文化、僑務，也得到僑界的好評，他要調台日關係協會秘書長，基本上不是降調，那是主管級，工作的需要是外交部的判斷，時間則是配合他的時間，他會做到3月。

針對台灣想加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)的問題，謝長廷表示，這是我們的重點工作，也是一個挑戰。有人講說我不適任，說我做的不好，日本人都不滿意，這也是假消息。我就任到現在，對台灣有表示不滿意的只有東北食品的公民投票問題，他們覺得是完全違背自由貿易原則，而且正要推CPTPP時，他們是有些抱怨，但大家都知道這不是我能決定的，我還為這個事件去說明，結果被講成「助日代表」。

被問到現在日本的態度時，謝長廷表示，他們說都歡迎，只要(貿易)自由程度高，達到水準，有共同價值的國家都歡迎，但日本所謂的自由度符合標準，會不會把東北食物拿來做一個理由，我們要很謹慎的觀察。國內也解釋說，日本的態度沒有改變，我們希望是如此，但我們應該努力解釋，做一些類似補救的措施，我認為去說明是有必要的。

謝長廷指出，那些空穴來風的批判都是希望他趕快下台。他說，有關下台的事，如果大家靜一下我可以考慮，但是在這種假消息激將、羞辱之下，我認為這種悽慘下台很奇怪，對台灣的文化也很不好，所以我是沒有這種考慮，但是如果總統、院長、部長叫我下台，我當然隨時可以下台。

(中時 )