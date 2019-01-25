山櫻花綻放 石碇散步享浪漫

2019年01月25日 21:10 中時 葉書宏

新北市石碇區的櫻花已陸續開放見客，於二格道路、北47線及47-1線沿途已經可以看到許多換上粉色新裝的櫻花樹。（葉書宏翻攝）

新北市石碇區的櫻花已陸續開放見客，於二格道路、北47線及47-1線沿途已經可以看到許多換上粉色新裝的櫻花樹。（葉書宏翻攝）

新北市石碇區的櫻花已陸續開放見客，於二格道路、北47線及47-1線沿途已經可以看到許多換上粉色新裝的櫻花樹，預估從1月底到春節為最佳賞櫻期間！為因應賞花人潮，石碇區公所特別在1月26日9時至14時間安排新巴士接駁，每約30分鐘從石碇區公所至二格公園雙向對開，歡迎民眾搭乘賞櫻！

石碇為新北重要的賞櫻地區，每逢花期，粉紅色的小花開滿枝頭，妝點著山間小徑，讓寧靜的山區有了繽紛的氣息。不僅石碇北47線與北47-1線沿途皆遍植櫻花，二格道路更是愛花民眾不可錯過的景點，只要沿著二格公園的步道轉進二格路，即可進入粉紅色賞櫻世界。兩側種植大量山櫻花的二格道路，全程來回約4公里，散步其中，除了能享受石碇新鮮的空氣，更能感受被櫻花環繞的浪漫氣息。

新北市景觀處長林芳良表示，因今年冬天氣候變化大，寒流低溫天數少，身為台灣原生種的山櫻花開放較不規則且花期較長，民眾可把握周末與年假安排賞櫻。景觀處表示，在臉書搜尋「賞花快報」並按讚追蹤，即可了解新北最新櫻花花開情形，避免賞花撲空，愛花同好們也歡迎於網上一同分享交流新北各地開花資訊及照片，提供大家更即時、更詳盡的賞花情報。

(中時 )