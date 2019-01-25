賴正鎰向盧秀燕建言 6計畫讓台中站上國際大都市

全國商業總會理事長、鄉林集團董事長賴正鎰25日向盧秀燕建議加速完成6大計畫，打造大台中生活圈，將台中推上國際城市之列。（盧金足攝）

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台中市長盧秀燕主張建構大台中轉運中心，主打「台中富市3」口號，著重「前店、後廠與自由港」富強策略。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕上任後，喊出拚經濟！拚經濟！拚經濟！全國商業總會理事長、鄉林集團董事長賴正鎰25日向盧秀燕建議加速完成6大計畫，包括全新的大台中都市細部計畫、爭取台中清泉崗國際機場第三期擴大計畫、加速完成水湳經貿開發計畫、捷運藍、綠雙線延伸計畫、海線副都心計畫、推動山城為觀光開發特區計畫，打造大台中生活圈，將台中推上國際城市之列。

對於台中市府新人新氣象，賴正鎰向盧秀燕精闢獻策，台中市是全國第二大都市，設籍人口突破280萬人，但實際居住人口約320萬人，空港與海港兼具，台中已具備國際化規模大都市。

盧秀燕政見在上任後將化為政策，主張建構大台中轉運中心，主打「台中富市3」口號，著重「前店、後廠與自由港」富強策略，吸引企業和建商積極規畫佈局，大台中內外環線的交通建設即將完成，越來越便捷，所以推案熱區也隨著交通建設有所轉移。

賴正鎰強調，全球景氣復甦帶動股、房二市，房市在去年上半年就從谷底翻轉向上，從台中市去年推案量約1862億元創新高，加上新興重畫區陸續完成，台中房地產今年將有5大趨勢，推案熱區從舊市區往外圍擴張、推案坪數有放大趨勢、置產投資型買盤再現、交通建設題材影響房價的比例提高、今年呈「量增、價微揚」格局，總案量預估再成長12％，達到約2100億元。

(中時 )

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