彩券公會理事長陳佳妙經營賭博網站 9個月賺3億

2019年01月25日 21:16 中時 陳俊雄

中華民國彩券商業公會理事長陳佳妙涉嫌以每月10萬元代價租用網路賭博網站，再勾結18家彩券行向賭客推銷購買儲值點數下注，由於賠率高、開獎頻繁，短短9個月獲利高達3億餘元，新北地檢署25日依意圖營利聚眾賭博等罪嫌起訴陳佳妙父子等6人。

起訴指出，53歲的陳佳妙從2015年1月起，以每月10萬元代價向暱稱「詹姆士」的工程師租用「金牌遊戲網」、「GOGO遊戲網」、「樂透分析網」等3個賭博網站最高權限的「總監」資格，再以他在新北市樹林區經營的釣蝦場為據點，透過42歲呂姓友人、35歲駱姓侄子等人在雙北地區及彰化縣開設及招攬的18家彩券行，向前來購買彩券的賭客推銷購買儲值卡點數，由櫃檯人員幫忙開通網站會員帳號，再用彩券行電腦至賭博網站下注，事後彩券行負責人再依販售儲值卡及賭客下注金比例抽成。

檢方調查，賭客利用彩券行內的電腦登入陳男承租的賭博網站下注「賓果」、「今彩539」、「六合彩」，每次可選取1至5個號碼，再根據台彩每5分鐘開出的賓果遊戲、每期開出的「今彩539」獎號或香港六合彩每期獎號作為中獎依據。由於台彩賓果賓果每5分鐘即時開獎，每天從早上7點到晚間12點至少開204次，加上該平台賠率比台彩高，吸引不少賭客前往一搏。

另為預防遭到警方查緝，「詹姆士」還教導彩券行教戰守則，例如答稱「點數卡是賣給客人下注娛樂」、「下注贏的點數不能兌換現金」、「卡片是從淘寶網買來的」等說詞。

檢警2018年4月發動搜索約談，查扣334萬多元，以及美金、日幣、人民幣、港幣、澳門幣、泰銖共約合新台幣10多萬元，並查出從前年8月至去年4月獲利逾3億元。

陳佳妙等人在庭訊時均坦承犯行，檢方認為陳男等人提供彩券行供做賭博場所營利，從前年8月至去年4月，不法犯罪所得3億471萬5014元，25日依意圖營利聚眾賭博罪嫌起訴陳佳妙等6人。

(中時 )