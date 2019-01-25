賴正鎰：科技新貴偏愛台74沿線購屋 交通便利首要考量

2019年01月25日 21:25 中時 盧金足

受惠台74線交通利多，沿路房市獲加持！鄉林集團董事長賴正鎰25日表示，看好中科擴廠效益及捷運綠線的軌道經濟、公共建設與外來投資不斷加碼等利多挹注，持續吸引外來人口跨區移居，針對年輕購屋族群、尤其是專為中科新貴族與潭子出口加工區白領階級量身打造輕豪宅「鄉林天韻」，農曆年後將推出。

賴正鎰指出，房地產回溫，在地與北部建商積極搶地，2016年的年交易5.4萬筆到2018年已達到6.5萬筆，已是連3年正成長，建商大動作囤地代表對台中房市前景有信心。

台中市去年建商新推案量逾1.5萬戶；總銷規模達1862億元，鄉林不動產研究室發現台中過去2年，市場預售案都以18至30坪的一房一廳或兩房小坪數產品居多，去化快，加上去年下半年景氣快速回溫，市場預期受益肥咖條款實施，游資增多，所以預售市場有新變化，建商紛改推37至48坪商品，坪數有放大趨勢。

賴正鎰說，尤其台74線的環狀路網完工後，緊接著國道4號豐原潭子段工程去年七月動工，預訂在2021年完工，這是台中市未來2年要完成的台中環城快速道路、也是最後一塊交通拚圖，可補足大台中內、外環的交通系統，南來北往，連接國道一號與三號的交通便捷許多，近2年來環狀道路沿線區塊已成推案重鎮。

「北屯區推案熱！」他進一步指出，綠線捷運將在今年試運轉，捷運綠線G3舊社公園站與G0北屯總站，加上台鐵高架捷運化，新增松竹與頭家厝兩通勤車站，已經成為市區捷運紅線，北屯區機捷場區周邊特別商業區，將有好市多二店等大型商場進駐，不僅啟動鐵路、捷運雙軌效益，坐享雙捷運商圈利益，生活機能相當豐富，周邊區塊將是各建商競相推案區。

六都平均每戶人口2.64人，台中市每戶人口為2.88人，居六都首位，賴正鎰認為，顯示未來台中家戶購屋需求空間也較其他直轄市大，使得各大建商搶進台中。

他表示，過去兩年是南屯區單元2與單元3、太平新光特區及74線快速道路沿線，去年底已開始慢慢轉移到北屯區捷運機廠區、北屯14期重劃區，潭子與豐原，海線清水與沙鹿區。

鄉林建設睽違3年再回到台中與新北推新案，年初即馬上在新北、台中推出2個預售案，今年第三季在北屯與新北市，還有其他新案會陸續推出。

鄉林建設指出，新北市新莊副都心「鄉林淳真」，基地1120坪，不僅地處最精華地塊，也目前新莊副都心唯一預售案。規劃31～66坪，全案總戶數為住宅145戶、店面5戶，共150戶，總銷為20億元，周邊有機場捷運與捷運環狀線、國家電影中心、AU商城、國際星級飯店，重大建設全部到位，公開一個多月就銷售6成，預計四月動工。

賴正鎰指出，在台中，鄉林看好中科擴廠效益及捷運綠線的軌道經濟、公共建設與外來投資不斷加碼等利多挹注，持續吸引外來人口跨區移居，針對年輕購屋族群、尤其是專為中科新貴族與潭子出口加工區白領階級們量身打造的輕豪宅「鄉林天韻」。

「鄉林天韻」位於台中市74線快速道路與台三線上第一排，規劃店面與住宅共188戶，18至40坪，總銷為18億元。因地段好，交通便捷，到中科只要10分鐘，但平均房價只有西屯的3／4，甚至只要2／3，很受到中科新貴喜愛。元月初剛開始潛銷，預約戶已有上百組以上，市場反應熱烈。

鄉林副總經理方偉民強調，台灣利率持續探底，對於租屋族來說，付租金不如付房貸，中小坪數、低總價符合市場需求。且「鄉林天韻」各房型都標配「抗PM2.5新風換氣系統」、「廚房中島櫃」、「四件式衛浴」，加上豪宅配備空中星光無邊際泳池。潛銷首月，小坪數房型就被預約了2／3，買盤以單身新貴族、白領階及置產投資客為主。

房地合一稅實施3年來，置產投資型買盤再現，方偉民表示，買家認為18坪、29坪產品，自住或投資，一出手就是2戶、3戶，加上1.6％低利貸款為買盤提供有利支撐。台商回游使得商用不動產看漲，地段好的店面與辦公室也因出租投報率佳，紛紛提高進場意願，「鄉林天韻」15戶店面，在預約期就被訂走8戶，買氣暢旺。

(中時 )