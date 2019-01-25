台、法合作VR動畫《GloomyEyes》入圍日舞影展

2019年01月25日 21:10 旺報 廖慧娟

HTC首次跨國合作挑戰VR動畫電影，《GloomyEyes》（暫名《咕魯米的眼睛》）系列首部曲邀好萊塢性感男神柯林法洛擔任配音，今天（1月25日）獲歷史悠久、美國導演勞勃瑞福創辦的日舞影展（SundanceFilmFestival）青睞，入圍新先鋒NewFrontier單元，將於美國時間26日舉行的日舞影展VR開幕日進行全球首映。

《GloomyEyes》由導演JorgeTereso、藝術家FernandoMaldonado共同創作，是一部運用遊戲引擎即時運算的VR動畫電影，搭配HTCVIVE6自由度、全方位自由移動功能，觀影者可以在動畫中隨意走動，猶如漫遊在動畫的世界中。

故事描述一個小男孩因竊取村長的東西，不得不逃入森林躲避賞金獵人，在過程中與小女孩意外展開一段純純的愛。

英文版邀請飾演《關鍵報告》、《怪獸與牠們的產地》角色聞名的好萊塢性感男神柯林法洛獻聲演出，首度參與VR動畫的金球影帝柯林法洛說：「沉浸在魔法的世界中實在太難得了，創作者做出的視覺令人驚艷‧這是一個完全穿越現實的美麗經驗，我從未有過這種體驗，它也帶動了我講故事的熱情‧」

該片是由HTC虛擬實境內容中心與2018年威尼斯影展最佳VR作品得主、法國VR製作公司AtlasV及曾獲奧斯卡最佳紀錄短片入圍的RyotStudio合作，共同出品、聯合製作的全息式VR動畫電影。

HTC虛擬實境內容中心副總經理暨《GloomyEyes》聯合製片人劉思銘表示：「這樣的跨國堅強陣容，顯示歐美影視重量級玩家對於HTCVR內容製作的信心，我們很看好VR動畫未來的發展，因為動畫是跨足全球最佳的VR娛樂型式。這次的跨國合作HTC更是《GloomyEyes》VR動畫電影亞洲區唯一的合作夥伴。」

劉思銘表示，HTC虛擬實境內容中心過去2年致力發展VR多元內容製作外，也開創VR商用劇院管理系統，此次合作除了參與內容製作，《GloomyEyes》的全球播映將有助HTCVIVE內容在歐美與亞洲市場的布局。

(旺報 )