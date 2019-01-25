AKB48台灣女孩馬嘉伶驚喜現身《怪物彈珠》 親密3連拍

2019年01月25日 21:15 時報周刊 張毓琪

馬嘉伶驚喜現身台北國際電玩展。

日本超人氣女團AKB48唯一台灣成員「馬嘉伶」，今日受邀出席日本人氣手遊《怪物彈珠》位於台北國際電玩展的攤位，與台灣粉絲互動。馬嘉伶難得回台，好心情藏不住，除了穿上《怪物彈珠》TGS2019的限定T恤為活動宣傳，在舞台上也展開超萌3連拍讓媒體捕捉她的多種可愛樣貌，同時預告周末2天都會在《怪物彈珠》攤位帶來更多精彩演出。

去年底才成為彈珠女孩的馬嘉伶在舞台上接受人氣YouTuber康妮的訪問時分享：「自從下載《怪物彈珠》之後，我就只玩《怪物彈珠》！因為操作簡單好上手，而且非常有趣、讓人停不下來，休息或搭車移動的時候都會玩。」身為初學者，馬嘉伶相當有信心地表示會快速追上其他玩家的腳步，更邀請現場玩家們一起同樂。

當被問到《怪物彈珠》攤位是否有馬嘉伶推薦的地方時，儼然已轉換為「迷妹模式」的馬嘉伶也興奮表示：「看到遊戲裡的角色出現在展區的各個角落時，立刻想掏出手機將每一個角色都拍下來，不過最終還是希望能透過遊戲蒐集到所有角色。」難得於2019年首度在台灣出席公開活動，馬嘉伶也不忘照顧在家鄉支持她的玩家及粉絲們，特別於現場與《怪物彈珠》人氣角色—傲拉龍及贊助夥伴CoCo都可吉祥物—CoCo娃展開萌度破表的3連拍，馬嘉伶除了與傲拉龍「親密擁抱」，更放送「俏皮嘟嘴」的可愛神情，最後送上「手指愛心」，活潑表現讓現場玩家們都瞬間被圈粉。此外，馬嘉伶也和台下玩家互動，送出市面上買不到的限量版《怪物彈珠》玩偶，超暖心互動使現場玩家們心滿意足。

除了與玩家進行互動外，馬嘉伶也預告接下來3天展期的3大活動亮點。1／26（六）及1／27（日）上午10點30分的「MoNSONI!inTaipei」開幕演出，馬嘉伶將會化身成《怪物彈珠》中可愛的角色「達太喵」，帶來精彩的舞蹈表演；1／26（六）下午4點的「MONSTERSTRIKESTADIUM2019EXHIBITIONMATCHinTaipeiGameShow」電競大賽，不僅有日本知名的職業電競選手、台港兩地的首屆電競冠軍出席，馬嘉伶也將會以專業播報員的身分，提供大家即時的賽況；最後則是眾望期盼的「AKB48LiveShow」，馬嘉伶將與另外兩位成員「大家志津香」及「宮崎美穂」演唱AKB48的熱門歌曲。馬嘉伶也不忘提醒粉絲，不論是遊戲或表演，都希望能有機會跟各位玩家一起同樂，並表示大家如果來TGS，一定不要錯過《怪物彈珠》的攤位。

(時報周刊)