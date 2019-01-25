北所約聘管理員積欠賭債，竟暗槓收容人金項鍊

友善列印
中時

台北看守所戒護科高姓約聘管理員因積欠賭債，見新收關押的陸籍董男脖子掛著一條價值7萬餘元的金項鍊，故意在收容人保管物文件中漏列，再趁機塞入皮鞋後暗槓，事後高某遭到北所解職，新北地檢署今也依貪汙、偽造文書等罪嫌將他起訴。

檢方指出，大陸籍董姓男子因涉犯竊盜案，去年10月6日凌晨3時許被裁定收押關進北所，值夜勤的高男在處理董男的新收及物品保管業務時，卻相中高男脖子上一條1.033兩、價值7萬6千多元的金項鍊。於是高某先在「收容人物品保管分戶卡」、「被告物品保管袋」等文件上故意漏填這條金項鍊，再趁其他同仁將董男帶往舍房時，偷偷將金項鍊塞進右腳皮鞋。

董男入舍後，室友發現他的物品保管物文件漏載金項鍊，董男立即告知看守所主管，所方也在調閱監視器畫面發現高男侵占犯行，高男也坦承認罪。

不過，高男在東窗事發後卻表示，他因覺得把金項鍊拿去典當，最後也會被循線查獲，便隨手把金項鍊丟到看守所的垃圾桶了，事後所方搜遍垃圾桶，卻找不到這條金項鍊的下落，也將高男解職。

高男表示，他有意與董男和解並努力籌錢還款，但當他湊足7萬餘元準備還錢時，董男卻已被解送出境，新北地檢署考量高男自首犯行，起訴同時也建請法院減輕其刑。

(中時 )

女學生遭拋出車外輾斃 司機、檢… 正妹辦假公司詐騙　吸金15億還邀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。