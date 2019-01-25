北所約聘管理員積欠賭債，竟暗槓收容人金項鍊

2019年01月25日 21:39 中時 陳俊雄

台北看守所戒護科高姓約聘管理員因積欠賭債，見新收關押的陸籍董男脖子掛著一條價值7萬餘元的金項鍊，故意在收容人保管物文件中漏列，再趁機塞入皮鞋後暗槓，事後高某遭到北所解職，新北地檢署今也依貪汙、偽造文書等罪嫌將他起訴。

檢方指出，大陸籍董姓男子因涉犯竊盜案，去年10月6日凌晨3時許被裁定收押關進北所，值夜勤的高男在處理董男的新收及物品保管業務時，卻相中高男脖子上一條1.033兩、價值7萬6千多元的金項鍊。於是高某先在「收容人物品保管分戶卡」、「被告物品保管袋」等文件上故意漏填這條金項鍊，再趁其他同仁將董男帶往舍房時，偷偷將金項鍊塞進右腳皮鞋。

董男入舍後，室友發現他的物品保管物文件漏載金項鍊，董男立即告知看守所主管，所方也在調閱監視器畫面發現高男侵占犯行，高男也坦承認罪。

不過，高男在東窗事發後卻表示，他因覺得把金項鍊拿去典當，最後也會被循線查獲，便隨手把金項鍊丟到看守所的垃圾桶了，事後所方搜遍垃圾桶，卻找不到這條金項鍊的下落，也將高男解職。

高男表示，他有意與董男和解並努力籌錢還款，但當他湊足7萬餘元準備還錢時，董男卻已被解送出境，新北地檢署考量高男自首犯行，起訴同時也建請法院減輕其刑。

(中時 )